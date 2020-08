64-Jährigen auf offener Straße krankenhausreif geschlagen

Von einem Unbekannten krankenhausreif geschlagen wurde in Gelsenkirchen ein 64-Jähriger: am hellen Nachmittag.

Gelsenkirchen-Altstadt. In der Gelsenkirchener Altstadt hat ein Unbekannter einen 64-Jährigen am hellen Nachmittag krankenhausreif geschlagen. Der Täter ist flüchtig.

Zur stationären Behandlung ins Krankenhaus musste ein 64-jähriger in Gelsenkirchen nach einem versuchten Straßenraub am vergangenen Freitagnachmittag, 31. Juli, auf der Hauptstraße in der Altstadt. Die Tat wurde erst am Wochenende angezeigt.

Der Gelsenkirchener war auf der Hauptstraße gegen 16.15 Uhr zu Fuß unterwegs. Plötzlich wurde er von hinten gestoßen, fiel aber nicht zu Boden. Er drehte sich um und sah einen Unbekannten, der dann unvermittelt auf sein Opfer einschlug. Offenbar hatte es der Angreifer auf die Umhängetasche des 64-Jährigen abgesehen. Der Täter trat ohne Beute die Flucht an, nachdem ebenfalls noch unbekannte Passanten auf den Überfall aufmerksam

geworden sind. Der schwer verletzte Gelsenkirchener muss sich derzeit in einem Krankenhaus behandeln lassen.

Zur Zeit liegt der Polizei noch keine Beschreibung des Angreifers vor. Hinweise zur Tat und zum Verdächtigen erbittet die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache).

