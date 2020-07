Ein 55-jähriger LKW-Fahrer hat am Freitagmorgen eine Brücke in Gelsenkirchen beschädigt. Er entfernte sich unerlaubt vom Unfallort - und ist jetzt seinen Führerschein los.

Blaulicht 55-jähriger LKW-Fahrer beschädigt Brücke in Gelsenkirchen

Erst flüchtete er vom Unfallort, dann verlor er seinen Führerschein: Am Freitagmorgen, 24. Juli, hat ein 55 Jahre alter LKW-Fahrer aus Gelsenkirchen um 9.10 Uhr mit dem noch ausgefahrenen Absetzhaken seines Fahrzeuges eine Brücke an der Ostpreußenstraße in Ückendorf beschädigt.

55-jähriger Gelsenkirchener entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Danach habe er sich zunächst vom Unfallort entfernt, ohne die Polizei zu verständigen, heißt es in einer Mitteilung der Beamten. Mit Hilfe eines Zeugen konnte der Mann aber schließlich doch ermittelt werden. Der 55-Jährige hatte sich selbst auch schon in einer Polizeidienststelle in Essen gemeldet. Von dort wurde der Mann zur Unfallstelle zurück beordert.

Wieder vor Ort in Gelsenkirchen stellten die Beamten die Fahrerlaubnis des Beschuldigten sicher und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Brücke wurde durch den Zusammenprall erheblich beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an.

