2020 tragen Galway und Rijeka den Titel

Eine ganze Region als Kulturhauptstadt: Damit betrat das Ruhrgebiet Neuland in der Geschichte der Kulturhauptstädte Europas. Das Zentrum der Aktivitäten lag zwar in Essen mit den Ruhratollen auf dem Baldeneysee und der Eröffnung auf Zollverein. Große und durchaus auch nachhaltige Events gab es auch in anderen Städten – auch in Gelsenkirchen.

Zwei weitere europäische Städte fungierten ebenfalls 2010 als Kulturhauptstädte: Istanbul und ungarische Stadt Pécs. Im Jahr 2020 tragen den Titel das irische Galway und das kroatische Rijeka.