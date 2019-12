Gelsenkirchen-Ückendorf. In der heißen Phase vor Weihnachten trägt das aufgestockte Zustellerteam der DHL pro Tag bis zu 13.000 Päckchen und Pakete in Gelsenkirchen aus.

20 Aushilfszusteller verstärken Gelsenkirchener DHL-Team

Immer mehr Menschen bestellen ihre Weihnachtsgeschenke im Internet. Entsprechend groß ist das Paketaufkommen in diesen Tagen. Allein die Zusteller der DHL tragen in der jetzigen „heißen Phase“ in ganz Gelsenkirchen über 75.000 Päckchen und Pakete pro Woche aus. „Deshalb haben wir derzeit acht zusätzliche Aushilfskräfte in unser Zustellerteam aufgenommen“, sagt Stefan Wendland. In ganz Gelsenkirchen sind es laut Pressesprecherin Britta Töllner sogar 20.

An Spitzentagen werden 13.000 Pakete in Gelsenkirchen verteilt

Sabahattin Albas (45) aus Recklinghausen arbeitet seit 15 Jahren als Paketzusteller bei der DHL. Zwei seiner vier Söhne arbeiten ebenfalls für das Unternehmen. Am Dienstag musste er auf seiner Tour 300 Päckchen abliefern. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Der 34-jährige Wendland begann sein Engagement bei der DHL im Jahr 2011 als Zusteller, inzwischen hat er sich zum Standortleiter der DHL-Zustellbasis in Ückendorf hochgearbeitet. Als solcher ist er verantwortlich für ein 85-köpfiges Team, zu dem auch sechs Auszubildende gehören. „Im Augenblick liefern wir von unserer Zustellbasis etwa 11.000 Pakete pro Tag aus. Im Alltag sind es um die 8000“, nennt Wendland konkrete Zahlen. An Spitzentagen wie an diesem Donnerstag und Freitag könnten es sogar bis zu 13.000 werden.

Das verändert auch die Anforderungen an jeden einzelnen Fahrer. Sind es im Alltag um die 150 Pakete mit einem Gewicht zwischen 500 Gramm und maximal 31,5 Kilogramm, die pro Schicht von jedem Mitarbeiter ausgefahren werden, so erhöht sich diese Zahl in der Vorweihnachtszeit auf bis zu 250. „Ich habe heute sogar 300“, sagt Zusteller Sabahattin Albas (45) aus Recklinghausen und zeigt auf den Paketberg, der sich vor seiner Verladerampe aufgetürmt hat.

Auch an Heiligabend liefern die DHL-Fahrer noch bis 14 Uhr aus. „Wir fangen an diesem Tag auch bewusst früher an, um sicherzustellen, dass auch das letzte Geschenke-Paket beim Adressaten ankommt“, verspricht Standortleiter Wendland.