Gelsenkirchen-Hassel. Ein 16-jähriger Gelsenkirchener ist von vier unbekannten Männern überfallen, geschlagen und getreten worden. Sie entkamen ohne Beute.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

16-jähriger Gelsenkirchener von vier Männern überfallen

Opfer eines versuchten Straßenraubes wurde ein 16-Jähriger am Heiligabend, 24. Dezember, auf dem Eppmannsweg in Hassel. Der Jugendliche war dort gegen 17.30 Uhr zu Fuß unterwegs.

Vier Männer schlagen und treten Jugendlichen

In Höhe einer Kirche wurde er von vier Unbekannten angesprochen. Sie verlangten Bargeld. Als der Gelsenkirchener der Aufforderung nicht nachkam, griffen ihn die Männer an. Sie schlugen ihr Opfer, stießen ihn zu Boden und traten ihn. Anschließend flüchteten die Angreifer ohne Beute in unbekannte Richtung. Der 16-Jährige erlitt beim Überfall leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei sucht nun vier Männer im Alter zwischen 18 bis 20 Jahren. Sie sahen südländisch aus und sprachen gebrochen Deutsch. Einer trug eine auffällige weiße Wollmütze mit einem Moncler-Emblem. Hinweise nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.