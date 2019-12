Buer. In der Arena wird es weihnachtlich. Aber auch darüber hinaus gibt’s Programm. Was wo los ist, verrät Kira Schmidt. Ab ins Wochenende!

Wochenendtipps: Weihnachtssingen auf Schalke

Es ist wieder einiges los an diesem Wochenende im Stadtnorden.

Kunst begreifen

Mit dem Begreifen von Kunst ist das so eine Sache: Im übertragenen Sinne birgt es Herausforderungen, im wortwörtlichen ist es meist nicht erlaubt. Es sei denn, es steht mal wieder eine sinnliche Führung für Menschen mit Demenz auf dem Programm im Kunstmuseum Gelsenkirchen. Betroffene und ihre Angehörigen können sich zu dieser exklusiven Führung anmelden. Die Begegnung mit Farben und Formen rege die Sinne der Menschen mit demenziellen Veränderungen an, so die Experten. Für das Museum ist das Angebot ein Instrument zur aktiven Teilhabe Betroffener an Kunst. Die Führung findet Freitag, 13. Dezember, um 15.30 Uhr an der Horster Straße 5-7 statt. Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter der Rufnummer 0209 169 4130.

Weihnachtssingen auf Schalke

Stargast beim Weihnachtssingen auf Schalke: Nico Santos. Foto: Kai Kitschenberg / FUNKE Foto Services

Eine gute Tradition ist mittlerweile das große Weihnachtssingen auf Schalke, an dem sich im vergangenen Jahr rund 34.000 Menschen beteiligten – ein neuer Besucherrekord für das Mitsingkonzert. Auf der Bühne in der Nordkurve kommen Musiker, Chöre und Gesangssolisten zusammen, um den Ton anzugeben. Das Publikum ist dann stets zum Mitsingen eingeladen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 14. Dezember, um 17 Uhr statt. Stehplatzkarten kosten 14 Euro, Sitzplatzkarten 25 Euro.

Musikalischer Jahresabschluss

Mit einem Konzert der Formation „Mr. Takeoff“ und musikalischen Freunden endet das Jahr der Kulturbühne auf dem Hof Holz. Der Kopf, Dieter Wartmann, lässt es, so das Versprechen, mit seinen Jungs noch einmal krachen und bietet „neue alte Songs“ aus den 50er- und 60er-Jahren. Los geht es am Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr an der Braukämperstraße 80. Eintritt: 13 Euro an der Abendkasse.

Rock im Schloss

Die Band Boat People und der Chor Voicetoys. Foto: Merlin Morzeck

Die Band Boat People und der Chor Voicetoys beschließen gemeinsam und in ganz besonderer Atmosphäre das musikalische Jahr: Im Foyer des Schlosses in Horst und somit vor historischer Kulisse interpretieren sie Rock und Pop Klassiker mit akustischen Instrumenten und stimmgewaltig, so das Versprechen. Schon 2016 beim Festival „Rock am Dom“ und im vergangenen Jahr im Schloss Horst konnten die Boat People und der Chor Voicetoys beweisen, dass sie gut miteinander harmonieren. Zunächst singen die Formationen getrennt, später, im Finale, dann zusammen. Konzertbeginn ist Samstag, 14. Dezember, um 20 Uhr an der Turfstraße 21. Der Eintritt kostet 15 Euro an der Abendkasse.

Dickens trifft auf Harfe

Sie ist für viele Menschen untrennbar mit dem Fest verbunden, die Geschichte vom herzlosen Scrooge, der schaurig und berührend im Verlauf den Sinn von Weihnachten wieder findet. Der Bühnenkünstler Tom Daun verbindet die Erzählung von Charles Dickens nun mit leisen Harfenklängen, mit Improvisationen und fröhlichen Weihnachtslieder. Aus all jenem hat er das Programm „A Christmas Carol“ gestrickt, mit welchem er am Sonntag, 15. Dezember, um 11 Uhr im Schloss Horst, Turfstraße 21, zu Gast ist. Eintritt: 12 Euro.

Adventskonzert in Lukas

Die Hasseler Lukasgemeinde veranstaltet traditionell ein stimmungsvolles Konzert zum Advent. Mit dabei sind stets die musikalischen Akteure der Gemeinde wie der ökumenische Kirchenchor und das Bläserensemble „Lukas Horns“. Mit dabei sind auch die Mezzosopranistin Aleksandra Koteneva und die Sopranistin Petra Simiantkowski. Auf dem Programm stehen Advents- und Weihnachtslieder zum Mitsingen und Zuhören. Los geht es am Sonntag, 15. Dezember, um 16 Uhr in der Lukaskirche am Eppmannsweg 32. Eintritt: frei.

Besondere Session

Regelmäßig lädt die buersche Kultkneipe „Lokal ohne Namen“ zur Session ein. Dann spielen örtliche Musiker, finden sich spontane Formationen oder präsentieren sich neue Projekte. Was an der nächsten Session besonders ist, ist ihr Zweck: Die Gäste nämlich sind eingeladen, mit ihren Spenden die Weihnachtsfeier für Obdachlose zu unterstützen, die Gastronom Christoph Klug einige Tage später erstmals ausrichtet. Die Session findet Donnerstag, 19. Dezember, um 20 Uhr an der Hagenstraße 56 statt.