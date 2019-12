Gelsenkirchen-Buer. Ein 53-jährige Gelsenkirchenerin ist bei einem Unfall mit einem Radfahrer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Hund unterwegs.

Unfall beim Spaziergang: Radfahrer prallt auf Passantin

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Stegemannsweg in Buer ist eine 53-jährige Frau am Freitag, 13. Dezember, verletzt worden. Gegen 18.30 Uhr war die Gelsenkirchenerin mit ihrem Mann und ihrem Hund zu Fuß auf dem Stegemannsweg unterwegs. Gleichzeitig befuhr ein 57-jähriger Radfahrer die Claesdelle aus Richtung Gladbeck und bog in den Stegemannsweg ein, wo er mit der Frau zusammenstieß. Die 53-Jährige begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.