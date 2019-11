Traktor-Demo in Zahlen

200 Schlepper sind am vergangenen Montag vom Bottroper Movie Park aus in Richtung Bielefeld gestartet. Darunter auch einige aus Gelsenkirchen.

Entlang der Strecke kamen weitere dazu. Rund 500 Traktoren sollen laut Ansgar Tubes am Ende zum Konvoi gehört haben.

5600 Trecker aus ganz Deutschland kamen am Dienstag in Berlin zur zentralen Demo an, bei der auch Tubes gesprochen hat.