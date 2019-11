Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Szenekneipe um die Ecke

Die Schalker Kneipe „Destille“ auf der Kurt-Schumacher-Straße hat sich als Szenelokal einen Namen gemacht. Regelmäßig finden dort Fanclub-Treffen und verschiedene Events statt.

Das Lokal ist gut besucht, oft bilden sich sogar Menschentrauben vor dem Eingang – etwa beim Tanz in den Mai, beim Oktoberfest oder beim Saisonabschluss. Dann mangelt es nicht selten an Parkplätzen in der Nähe, zum Ärger der Anwohner in der Nachbarschaft.