Licht aus, Handylampen an: Über 30 000 Besucher feiern am Samstag, 12. Oktober, in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen eine große Schlagerparty. Es ist eines der besonderen Motive 2019. Zwölf weitere folgen hier zum Jahreswechel.

Gelsenkirchen. Vom Gedenken an Schalke-Legende Rudi Assauer über die Sommerhitze bis zum Besuch des Bundespräsidenten. 2019 liefert Bilder, Themen, Emotionen.

Menschen und Emotionen: Bilder des Jahres aus Gelsenkirchen

Gedenken. Sechs von Tausenden Freunden, die zusammenstehen…

Fans trauern am 7. Februar in Gelsenkirchen an der Veltins-Arena an der Tausend Freunde-Mauer um den verstorbenen Manager, Rudi Assauer. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Am 6. Februar verbreitete sich rasend schnell in der Stadt die Nachricht vom Tod Rudi Assauers. Der umtriebige Manager, Sportler, passionierte Zigarrenraucher, Kumpeltyp, Lebemann und Mensch mit Herz und Schnauze starb nach langer Krankheit. Er wurde 74 Jahre alt. Vor der 1000-Freunde-Mauer an der Veltins-Arena ist ein Erinnerungsort für einen großen Schalker entstanden, den ganz viele Menschen in den Tagen nach der Todesnachricht aufsuchen. In St. Urbanus in Buer und in „seinem“ Stadion verabschieden sich Weggefährten, Familie und Freunde am 15. Februar in Trauerfeiern von der Sport-Legende. Beigesetzt wird Assauer auf dem Waldfriedhof in Westerholt.

Die Sanierungsarbeiten am Vincketunnel zogen sich bis in den November 2019. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Langzeit-Patient. Erst waren es die maroden Kachel-Wände, dann die Fahrbahn, später der Brandschutz und die Tunnel-Technik: Kurzum – die Grundsanierung des Vincketunnels in Buer zog sich. Zwischendurch kosteten Vollsperrungen, die letzte im November, Zeit und Geduld. Doch nach acht Monaten Bauzeit ist die kurze Passage nun vorzeig- und vor allem befahrbar. Kostenpunkt: mindestens 4,65 Millionen Euro.

Die „Extraschicht - die Nacht der Industriekultur" sorgt für besondere Eindrücke, auch am Nordsternturm Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Immer wieder ein optisches Highlight: Bei der „Extraschicht“, der Nacht der Industriekultur Ende Juni, wurden die oberen der 18 Etagen des Nordsternturms unter dem Titel „Chamäleon in Concert“ besonders illuminiert. Turmherr Herkules, die 18 Meter hohe Monumentalskulptur von Markus Lüpertz, ertrug es stoisch standhaft.

Der Comedian Bastian Bielendorfer trat im März in der Emscher-Lippe-Halle in Gelsenkirchen auf. Vorher kam er zum Gespräch bei der WAZ vorbei. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Gut im Geschäft. Das Lehrerkind macht weiter Karriere: Bastian Bielendorfer, Grillo-Gymnasiast, Autor, Comedian und Psychologe, bekam mit „Bielendorfer!“ eine TV-Show im WDR.

Fridays for Future: Mit Plakaten, Botschaften und Sonnenblumen wurde am 20. September auf dem Heinrich König demonstriert. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Schulstreik fürs Klima. Was Greta kann, können auch Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler, später auch zunehmend Eltern, Lehrer, Großeltern. „Fridays for Future“ kommt als Demo-Bewegung Mitte März unübersehbar in der Stadt an. Der Protest nahm Fahrt auf – und immer wieder ist der Heinrich-König-Platz wie hier im September Treffpunkt.

Die Europastraße durchs Gewerbegebiet Schalker Verein wurde im August für den Verkehr freigegeben. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Piste ins Nirgendwo. So sieht es zumindest Ende Juli aus., als die Europastraße im Gewerbegebiet Schalker Verein für den Verkehr freigegeben wird. Sie wurde für vier Millionen Euro gebaut.

Der neu angelegte Radweg in Buer wurde blau gemalt. Die Farbe ist es nicht, die viele stört. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Mit Blau fremdeln Gelsenkirchener ja eigentlich nicht. Es sei denn, die Stadt markiert damit wie in Buer an der De-la-Chevallerie-Straße einen Fahrstreifen. Was Radlern mehr Schutz bieten soll, wird zum Streitfall. Kaum ein Verkehrsthema hat 2019 so viel Stress verursacht.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) beim Besuch der Gelsenkirchener WAZ-Redaktion. Foto: Michael Gottschalk / Funke Foto Services

Hoher Besuch. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war am 22. November in Gelsenkirchen im Talentzentrum NRW und Gast in der WAZ-Redaktion. Dort überreichten ihm (v.l.) der stv. Chefredakteur Alexander Marinos, Lokalchef Steffen Gaux und NRW-Gruppengeschäftsführer Thomas Kloß eine Titelseite der WAZ zum Ende des Bergbaus.

45,7 Grad um 13.56 Uhr zeigt das Thermometer auf der Schalker Meile am Donnerstag, 25. Juli. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Alle reden vom Wetter und vom Klimawandel. Wir auch. Und wir berichteten natürlich über die Auswirkungen. Ob Dürre-geplagte Landwirte, die Ernteeinbußen hinnehmen müssen, oder gefährdete Wälder, in denen die Bäume sterben oder zumindest Äste abwerfen, ob Hitzeinseln in der Innenstadt oder Niedrigwasser in Teichen und Bachläufen: Die Folgen des zweiten Hitzesommers in Folge sind drastisch. Der heißeste Tag des Jahres war für den 25. Juli angekündigt. Die Probe aufs Exempel zeigte: Es war wirklich extrem schweißtreibend, was Mensch und Tier, Pflanzen und städtische Infrastruktur ertragen mussten. Unser Hotspot an diesem Tag lag auf der sonnigen Schalker Meile. 45,7 Grad haben wir dort gemessen.

An die Spaten, fertig, los: Baustart feierte der BP-Konzern im Gelsenkirchener Hafen. Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Ran an die Arbeit: 45 Millionen Euro investiert BP mit fünf beteiligten Partnern in den Umbau seiner Logistikdrehscheibe im Gelsenkirchener Hafen. Drei neue Großtanks, eine weitere Pipeline zur benachbarten Raffinerie in Horst und ein Verladeterminal für Tank-Züge und Schiffe werden entstehen. Den Baustart feierte der Konzern am 23. Mai.

Zur stillen Mahnwache treffen sich Gelsenkirchener am 10. Oktober vor der Neuen Synagoge. Foto: Oliver Mengedoht / Funke Foto Services

Und es ist wieder passiert, diesmal in Halle. Ein antisemitischer Anschlag auf die dortige Synagoge sorgt auch in Gelsenkirchen für Erschütterung, Nachdenken und Solidarität. Viele Menschen beteiligen sich an der Mahnwache und entzünden am 10. Oktober vor der neuen Synagoge Kerzen.

Eichenprozessionsspinner an einem Baum im Nordsternpark in Gelsenkirchen. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Die spinnen, die Raupen! Und sie raubten vielen, die unfreiwillig mit ihnen in Kontakt kamen, in diesem Sommer den Nerv. Etliche Menschen reagierten buchstäblich gereizt - mit Jucken, Atembeschwerden und Pusteln auf der Haut. Die Eichenprozessionsspinner machten sich im Stadtgebiet ordentlich breit. Gelsendienste kam kaum hinterher, die Plagegeister zu beseitigen. Oft wurde einfach nur ein Absperrband um betroffene Bäume gezogen, um Passanten zu warnen und fern zu halten.