Gelsenkirchen-Buer. In Buer hat ein unbekannter Mann in der Nacht zu Mittwoch mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt. Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun Zeugen.

Mehrere Mülltonnen in Buer angezündet – Zeugen gesucht

In der Nacht zu Mittwoch, 27. November, sind in Buer am Kückelmannshof mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt worden. Ein unbekannter Täter zündete gegen 2.15 Uhr insgesamt drei Mülltonnen an, wobei die Außenzäune der betreffenden Häuser ebenfalls beschädigt wurden.

Der Täter trug laut Polizei zum Tatzeitpunkt Jeans, vermutlich eine Schlaghose, einen dunklen Mantel mit dicken Knöpfen und spitze dunkle Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter und/oder seinem Aufenthaltsort machen können.

Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 365-7112 (KK 11) oder -8240 (Kriminalwache).