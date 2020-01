Seit zehn Jahren finden im Café Albring-Rüdel in Gelsenkirchen-Buer Kaffeehauskonzerte statt – wie hier mit Sopranistin Franziska Dannheim. In diesem Jahr geht die Reihe weiter.

Konzertreihe Kaffeehauskonzerte in Buer gehen in die nächste Runde

Gelsenkirchen-Buer. Im Café Albring-Rüdel in Gelsenkirchen-Buer wird es bei den Kaffeehauskonzerten wieder musikalisch. Auch Comedy steht auf dem Programm.

Kaffeehauskonzerte in Buer gehen in die nächste Runde

Zehn Jahre ist es her, als aus einer fixen Idee eine gutbesuchte Kaffeehaus–Konzertreihe im Café Albring-Rüdel in Buer wurde, nun geht die Veranstaltungsreihe in die nächste Runde. Von Februar bis April stehen drei Konzerte sowie eine Comedyveranstaltung auf dem Programm.

E. Mark Murphy, damals als Tenor am Musiktheater im Revier tätig, stieß bei seiner Suche nach einer Räumlichkeit für ein 20/30er-Jahre-Konzert auf das Traditions-Café in Buer. „Ich wollte in Gelsenkirchen auch ein bisschen Kaffeehausmusikkultur etablieren und habe mit dem Café in Buer den perfekten Ort dafür gefunden. Es ist so schön zu sehen, dass die Konzerte so gut laufen und ein so großer Mix von Pop über Musical, Klassik, Soul und mittlerweile auch Comedy geboten wird“ sagt Mark Murphy.

Die ursprünglich von ihm noch selbst betreuten Konzerte bestritten anfänglich viele Kollegen des Musiktheaters mit Ihren eigenen Programmen. Inzwischen kommen die Künstler aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus dem Ausland.

Mark Murphy reiste aus Neufundland an

Die weiteste Anreise sollte Mark Murphy für die drei Weihnachtskonzerte jetzt selbst gehabt haben. Aber die Veranstalter der Konzerte, Bernd Rüdel vom Café Albring-Rüdel und sein Mann Jörg Brücker, ließen es sich nicht nehmen, Mark Murphy für das 98. bis 100. Konzert extra aus Neufundland einfliegen zu lassen. So erlebten die Gäste der drei Konzerte einen Mix aus deutschen Weihnachtsliedern und Liedern aus Kanada und den USA. Geschichten aus seiner Heimat und rund um Weihnachten rundeten den Abend ab.

Nach der kurzen Winterpause geht die Konzerte Saison am Montag, 10. Februar, um 19.30 Uhr mit „Bonjour Kathrin“ weiter. Danach folgen im März die von Starlight Express bekannte Darstellerin Rose Oulette und im Mai mit Betty Heller zusammen mit Lars Rochna ein weiteres Highlight. Dazwischen gesellt sich am Montag, 27. April, der aus der Comedy und Kabarettszene nicht mehr wegzudenkende Helmut Sanftenschneider mit seinem Soloprogramm „Der Gitarrenfüsterer“.

Karten zu allen Konzerten sind im Café Albring-Rüdel an der Ophofstr. 7 erhältlich.