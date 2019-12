Horst: Krippe zeigt die Bewegung in Gelsenkirchener Gemeinde

Das Jesuskind wird erst an Heiligabend in die Krippe gelegt, das Warten auf den Heiligen Abend hat begonnen. Sebastian Schultheis zeigt seiner Tochter Greta die begehbare Krippe im St.-Laurentius-Saal in Gelsenkirchen-Horst.

Gelsenkirchen-Horst. In St. Laurentius in Gelsenkirchen-Horst hat der Ehe- und Familienkreis die Weihnachtskrippe aufgebaut. Sie ist groß – und in Teilen begehbar.

Mit einem Schmunzeln sagt er es, doch steckt viel dahinter: „Wir kehren zurück an den Ursprung“, meint Martin Jahnel mit versonnenem Blick auf die Krippendarstellung im St. Laurentius-Saal. Der EuF, der Ehe- und Familienkreis, hat sie erstmals hier aufgebaut, nachdem sie 25 Jahre in der Kirche ihren Platz fand. Denn unter der Saalbühne verbergen sich noch die Altarstufen der einstigen Notkirche von St. Laurentius, durchs Fenster ist der eckige Turm der seit gut einem Jahr geschlossenen Gemeindekirche zu sehen. Laurentius geht in St. Hippolytus auf, und bewahrt sich sein Profil.