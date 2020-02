Mit der Feier der heiligen Messe um 18 Uhr in der Propsteikirche und dem Austeilen des Aschenkreuzes endet der Besinnungsnachmittag für Frauen in Gelsenkirchen am Aschermittwoch.

Gelsenkirchen. Besinnung und Inspiration will die kath. Frauengemeinschaft Gelsenkirchenerinnen bieten: Sie sind Aschermittwoch ins Augustinushaus eingeladen.

Gelsenkirchener kfd veranstaltet Besinnungstag für Frauen

„Vertraut den neuen Wegen“ – unter dieser Überschrift findet der „Aschermittwoch für Frauen“ der kfd-Gemeinschaften Gelsenkirchens am 26. Februar im Augustinushaus, Ahstraße 7, statt.

Der Beginn der 40-tägigen Fastenzeit, die Aschermittwoch beginnt, lädt dazu ein, das Leben zu überdenken und wo nötig neue, ungewohnte Wege einzuschlagen. Nach einer Einführung (15 Uhr) zu Beginn der Veranstaltung besteht Gelegenheit, das Thema in ganz unterschiedlichen Gruppenangeboten zu vertiefen: kreativ, meditativ, in Bewegung, im Gesprächskreis oder in einem Bibelgespräch. Mit der Feier der heiligen Messe um 18 Uhr in der Propsteikirche und dem Austeilen des Aschenkreuzes endet der Besinnungsnachmittag.

Auch Nichtmitglieder der kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) sind eingeladen.

Für Materialien und einen Imbiss werden 6 Euro erhoben. Eine telefonische Anmeldung ist bis zum 18. Februar bei Marietta Stättner unter 0209 145847 möglich.