Gelsenkirchen-Horst. Vor 125 Jahren wurde der „Emscherthaler Reiter- und Rennverein“ gegründet. Heute erinnert wenig an die legendäre Pferdesport-Ära in Gelsenkirchen.

Emschermetropole: Wer Horst heute so nennt, muss mit einem irritierten Lächeln rechnen – es sei denn, das Gegenüber ist Lokalpatriot oder ein Liebhaber des Pferderennsports: Jahrzehnte bevor der FC Schalke in Königsblau international für Furore sorgte, war die Welt schon zu Gast auf der Galopprennbahn in Horst. Die freilich hätte es ohne den vor 125 Jahren gegründeten Emscherthaler Reiter- und Rennverein kaum gegeben. Und so feiern (nicht nur) Horster in diesen Tagen das Jubiläum eines Vereins, der sich schon vor 17 Jahren aufgelöst hat.

„Horst war das Mekka des Pferderennsports“, beteuert Sybille Hellier (54), selbst passionierte Ex-Amateurreiterin, und ihre Augen leuchten in Erinnerung an die Wettbewerbe, die in den 1970er-Jahren mehr als 100.000 Besucher anlockten. Die WAZ schwärmte 1972 gar von einem „Magneten für das ganze Revier“, von einem „Markenartikel“, der „während des Kriegs von genau 500 Bombeneinschlägen getroffen wurde und wie ein Phönix aus der Asche zu neuer Blüte emporwuchs“.

Pferderennsport lockte sogar die Queen nach Horst

Sybille Hellier vom Freundeskreis Galopprennbahn in Gelsenkirchen-Horst und der einstige Sanitäter der Galopprennbahn, Michael Turski, blicken gerne zurück auf die Gründung des „Emscherthaler Reiter- und Rennvereins“ vor 125 Jahren. Er hat sich vor 17 Jahren aufgelöst. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Tatsächlich entwickelte sich der Pferderennsport neben dem verfallenden Schloss zu einem Standortfaktor, der vielen Horstern ein Auskommen oder Zubrot sicherte – und Gelsenkirchen bei Kennern der Szene einen internationalen Rang bescherte, der sogar die Queen Elizabeth II. samt ihren Vollblütern nach Horst reisen ließ. Und den Ex-Bundespräsidenten Walter Scheel auch.

„1895 waren es die adligen Herrenreiter, die die ausgedehnten Viehweiden von Schloss Horst für erste Jagdrennen nutzten. Erst später wurden Pferderennen ein Volkssport“, berichtet Sybille Hellier, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Geschichte des Horster Rennvereins und der Galopprennbahn zu recherchieren. So gründete sie etwa 2018 mit Gleichgesinnten wie Michael Turski (73) eine Stammtischrunde mit dem Ziel, Erinnerungen, Fotos und Schriftstücke auszutauschen.

Reichsbahn leitete 1911 ihre Züge nach Horst, weil der Zuspruch so groß war

Siegerehrung beim Henckel-Rennen 1993 auf der Galopprennbahn in Gelsenkirchen-Horst: Für die Zweibeiner gab’s Blumen und ein Preisgeld, für den Vierbeiner Möhren. Und für die Zuschauer: großes Kino. Foto: WAZ-Archiv

Der legendäre erste Geschäftsführer Rudolf Rose war es dann, der seinem Rennverein zu großer Blüte verhalf und den Bau der Galopprennbahn forcierte, die 1910 als moderne Anlage den gewachsenen Ansprüchen von Reitern, Organisatoren und Publikum entgegenkam. Für 500.000 Reichsmark entstanden neben der Gras- und Sandarbeits-, Flach- und Hürdenbahn ein Waagehaus mit eingebauter Tribüne, Ankleideräume, das Sekretariat sowie Bereiche für Post, Arzt und Presse. 1911 wurde gar die elektrische Straßenbahn bis zur Rennbahn ausgebaut. Selbst die Reichsbahn leitete Sonderzüge von Köln über Düsseldorf und von Dortmund nach Horst-Emscher-Süd.

Während im Ersten Weltkrieg und in den politisch-wirtschaftlich unsicheren Jahren danach Rennen nur unter größten Schwierigkeiten stattfinden konnten, startete 1924 wieder ein geregelter Betrieb. „Anfangs gab es nur Jagdrennen. Später kamen dann Rennen über Reisighindernisse sowie Flachrennen dazu. Der ,Horster Sprung’ über einen Graben war ein echter Publikumsmagnet“, so Sybille Hellier.

Besondere Atmosphäre an Renntagen: High Society und gespannte Nervosität

Das einstige Waagehaus des Emscherthaler Reiter- und Rennvereins wurde vor Kurzem abgerissen, um Platz zu schaffen für einen Kindergarten. Es war das letzte Gebäude, das an die Pferdesport-Ära erinnerte. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

Im Zweiten Weltkrieg wurde die Bahn 1942 geschlossen, öffnete nach einer Herrichtung dann aber 1949 und trug dazu bei, die schwierigen Nachkriegszeiten zumindest für ein paar Stunden vergessen zu lassen. „1956 war die Galopprennbahn das Vorzeigeobjekt der Stadt Gelsenkirchen. Die städtische Post wurde sogar mit einem Stempel versehen, auf dem der Aufdruck ,Metropole des westdeutschen Pferdesports’ stand“, berichtet die Horsterin.

Besonders an die Atmosphäre an Renntagen erinnert sie sich noch gut, an diese eigentümliche Mischung aus mondäner High Society und gespannter Nervosität von Jockeys, Pferdehaltern und Zuschauern, die um Wett-Einsätze bangten. „Einige Frauen unter den Zuschauern waren sehr elegant gekleidet, sie trugen hochhackige Schuhe und so große Hüte, wie wir das heute vom englischen Ascot kennen.“ Mitunter (vermeintlich) fachmännisch begutachteten die Zuschauer nicht nur die Nobelkarossen in den Straßen („anfangs standen die Autos bis hinter dem Kanal“), sondern erst recht die glänzend gestriegelten Pferde.

Das Publikum schrie, um Jockeys auf den Pferden anzufeuern

„Nur mit fünf Metern Abstand galoppierten die Vollblüter im Rennen dann an den Zuschauern vorbei, der Boden bebte und man hörte das Schnauben der Pferde durch die geblähten Nüstern. Die Jockeys klatschten mit ihren Peitschen und im Hintergrund schrie und tobte das Publikum, um den eigenen Favoriten anzufeuern“, erzählt Sybille Hellier begeistert, und Michael Turski, damals neben seinem Job als Nordstern-Bergmann auch Sanitäter auf der Rennbahn, ergänzt. „Da standen so manche Voyeure, die nur darauf warteten, dass einer der Reiter vom Pferd fiel.“

Durch den massiven Einbruch der Wettumsätze, mitbedingt durch deren Umlenkung ins steuergünstige Ausland, geriet der Horster Rennverein um 2000 in finanzielle Schwierigkeiten. „Der letzte Vorstand erarbeitete noch ein Konzept, das die weitere Nutzung des Innenbereichs durch den Golfverein vorsah sowie den Umbau in eine Sandbahn mit Flutlicht, damit die Rennen auch abends veranstaltet werden konnten. Die Stadt lehnte das Konzept aber ab“, so Sybille Hellier. Der Pachtvertrag mit dem Gelsenkirchen-Horster-Rennverein, wie er nun hieß, wurde von der GGW gekündigt, das Gelände Jahre später zur Bebauung freigegeben.

Und heute? An prominente Namen wie die des Horster Trainers Janos Graf Pejaczevic oder des Jockeys Ossi Langner erinnern sich zumeist nur noch ältere Horster. Wettbewerbe wie das Underberg-Jagdrennen oder der Aral-Pokal haben ihren Platz in der Pferderennsport-Geschichte.

„An die ruhmreichen Zeiten erinnern nur noch die Straßennamen ,An der Rennbahn’ oder ,Turfstraße’“, bedauert Sybille Hellier. Dass das Waagehaus, letztes Zeugnis der Pferdesport-Ära, abgerissen wurde, um einem Kindergarten Platz zu machen, ärgert sie sehr. Aber das Gelände liegt nicht brach: Im Innenraum der einst größten deutschen Galopprennbahn befindet sich eine 9-Loch-Golfanlage mit Clubhaus und Übungsbereichen. Und im umliegenden Neubaugebiet Am Bowengarten haben zahlreiche Familien eine neue Heimat gefunden – in der Emschermetropole.