Gelsenkirchener Fine Art Jazz startet im Schloss poetisch

Gelsenkirchen-Horst. Die Fine Art Jazz-Reihe startete in Gelsenkirchen mit einem poetischen Klavierabend. Angelo Comisso lieferte eine hochemotionale Vorstellung.

Schönheit wird die Welt erlösen“, ein Satz von Fjodor Dostojewski, verankert in der griechischen Philosophie, ist Lebensmotto und Credo des Jazzpianisten Angelo Comisso. Im Rahmen der prestigereichen Fine Art Jazz-Reihe gab der Friulaner, der in seiner italienischen Heimat schon in Fernseh-Liveübertragungen vor dreitausend Menschen gespielt hat, auf Schloss Horst ein hochemotionales Deutschland-Debüt als Piano-Solo-Künstler.

Bach-Toccata oder die Bassläufe einer Brahms-Etüde

Pianist Angelo Comisso spielt eine Mischung aus Klassik, Jazz und Improvisation am Freitag, 7. Februar 2020, bei FindeArtJazz auf Schloss Horst in Gelsenkirchen-Horst. In der Kulisse der Glashalle gibt das einen entspannten, traumhaften Klavierabend. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Zarte, feine Melodien sind Ausgangspunkte der durchweg improvisierten Stücke. Scheue, schlichte Themen, in ihrer Synthese von malerischer Schönheit, mal Eigenkompositionen, „Adios Adieu“, „Anita“, mal der Beginn einer Bach-Toccata oder die Bassläufe einer Brahms-Etüde, sind die Basis für unglaubliche Klangentfaltungen. Es verflechten und verdichten sich Akkorde und Sequenzen, bäumen sich zu immensen Crescendi auf, die dem Klavier bisweilen die Monumentalität einer Orgel verleihen.

Comisso erzählte mit Genialität und spielerischer Virtuosität von mitreißender Leidenschaft und Ekstase, wie auch von Zärtlichkeit und Liebe. „Erzählt“ im musikalischen Sinne, denn Comissos Programm war, wie bei klassischen Klavierabenden, nicht durchbrochen von Worten oder Ankündigungen, sondern schenkte dem Publikum ungestörten, fließenden Genuss einer harmonischen Traumreise.

Variationen zu einem populären italienischen Schlager

„Die Suche nach dem ‚Numen‘, dem Ausdruck göttlichen Wirkens, wie es die antiken Römer beschreiben, treibt mich an“, sagte Comisso. Überwältigender Applaus der Fine Art Jazz-treuen Zuhörer. „Parlami d´amore Mariú – sprich von der Liebe, Mariú“, sanfte, stilvolle Variationen zu einem populären italienischen Schlager der 1930er Jahre, waren die Zugabe eines hochpoetischen Klavierabends.