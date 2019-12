Gelsenkirchen-Buer. Weihnachtssongs lassen sich auch im Hochsommer komponieren: Das beweisen die zwei neuen Lieder der Gelsenkirchener Band All Our Friends Are Dead.

Gelsenkirchener Band stellt zwei eigene Weihnachtssongs vor

Bei 34 Grad Hitze in der sommerlichen Sonne ein Weihnachtslied komponieren? „Kein Problem“, dachte sich Thomas Erkelenz. Der Gitarrist der Gelsenkirchener Rockband All Our Friends Are Dead schnappte sich seine Akustikgitarre, probierte ein wenig herum und zack: Nach einer Stunde stand der Gospelsong „Call Me For Christmas“. Zeitgleich dachte sich Bandsänger Bastian Korn „I Stay Up To Meet Old Santa“ aus. Dieser Doppelpack ist nun rechtzeitig vor dem Fest als digitaler Download erhältlich und kann auch in den bekannten Streamingdiensten abgerufen werden.

„Die ganze Sache ist aus einer Laune heraus entstanden“, erzählt Gitarrist Erkelenz. Es sei aber sofort klar gewesen, dass man nicht einfach die bekannten, aber schon viel zu oft gehörten Weihnachts-Dauerhits etablierter Stars nachspielen wolle. „Nein, wir hatten hier den Anspruch an uns selbst, eigene Weihnachtssongs zu machen“, so Erkelenz. Ein Vorhaben, das umgesetzt wurde. Den Text zu dem von ihm komponierten Song „Call Me For Christmas“ steuerte dann Bastian Korns Zwillingsbruder Benni bei. „Und bei I Stay Up To Meet Old Santa greift die Band klassische Blues-Elemente auf und formt sie zu einem harmonischen, gut gelaunten Christmas-Song“, lobt Michael Rarreck.

Drittes Studioalbum von All Our Friends Are Dead ist veröffentlicht

So sieht das Cover des dritten Studioalbums der Gelsenkirchener Band All Our Friends Are Dead aus. Foto: Splitt Entertainment

Bei dessen Label Splitt Entertainment ist kürzlich auch neue Studioalbum der immer in Buer probenden Band erschienen. Es trägt den Titel „See You Soon“ und ist das dritte seit der Gründung vor sieben Jahren. Wie kam es dazu? „Wir sind früher gern miteinander auf Partys feiern gegangen“, erinnert sich Erkelenz. Plötzlich habe ein Gast sie angesprochen: „Mensch, ihr macht doch alle Musik. Wieso tretet ihr denn nicht einmal gemeinsam auf?!?“

Aus dieser Feten-Idee wurde die siebenköpfige Formation All Our Friends Are Dead, zu der neben Erkelenz und Korn auch noch Uwe Ziborski (Gesang, Gitarre), Thomas Dirks (Percussion, Gesang), Uli Diestelhorst (Schlagzeug, Gesang) Thomas Gebh (Bass) und Peter „Doc“ Weinzierl (Gitarre) gehören.

„Es ist unsere erste Platte, die es auch als Vinylalbum gibt. Und es ist die erste mit Basti Korn als Sänger“, preist Gitarrist Erkelenz an. Auf dieser so wichtigen Position am Mikrofon hatte es im Vergleich zu den vorherigen Alben eine Umbesetzung gegeben. Dass fast alle Bandmitglieder mit schwarzem Humor gesegnet sind, verdeutlicht auch der leicht morbide Charme, den das gesamte Werk umgibt. Das spiegelt sich nicht nur im Bandnamen wieder, sondern auch in den bevorzugt ausgewählten Songtiteln.