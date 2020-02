Gelsenkirchen: Verregneter erster Wintermarkt in Schaffrath

Eigentlich ist der Februar ein ruhiger Monat. Die Weihnachtsmärkte haben sich schon lange verabschiedet, der Frühling lässt hingegen noch auf sich warten. Für Michael Zurhausen von der Eventagentur Sportmanagement MZ ein Grund, genau jetzt den ersten „Schaffrather Wintermarkt“ im Stadtteil zu veranstalten. „Dadurch, dass wir hier seit Jahren Radrennen veranstalten, haben wir festgestellt: Die Schaffrather gehen gerne raus und freuen sich, wenn etwas in ihrem Stadtteil passiert. Wir haben uns dieses Mal entschieden eher in die kulturelle Richtung zu gehen“, so der 28-Jährige. Seine Eventagentur aus Gladbeck ist als langjähriger Organisator des Radrennens „City Nacht von Schaffrath“ bekannt.

Elisabeth und Artur Günther aus Schalke ließen sich vom Regen nicht von ihrem Besuch auf dem Wintermarkt abhalten. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

An die 40 Stände, die über den Stegemannsweg verteilt waren, boten größtenteils Kunsthandwerk und verschiedene Speisen, die sich auf der Hand verzehren ließen, an. Die Händler waren aus Bottrop, Gladbeck, Castrop-Rauxel, Hattingen oder Bochum angereist. Auch, wenn es vom oben ordentlich tropfte, schlenderten doch ein paar Besucher – größtenteils mit Regenschirmen – die extra für Autos gesperrte Straße entlang. So auch Elisabeth (73) und Artur Günther. Sie waren aus Schalke angereist. „Wir treffen uns hier mit Freunden und sind hier, um Schaffrath kennenzulernen“, sagte der 81-Jährige.

Auch für Hunde gab es etwas

Sabrina Jericho bot an ihrem Stand Hundehalsbänder und Leinen an. Foto: Heinrich Jung / Funke Foto Services

Und natürlich, um zwischen den Ständen zu bummeln. Sabrina Jericho bot an ihrem Stand individuelle, selbstgefertigte Hundeleinen und Halsbänder aus Paracord und Tauwerk an. Vor zwei Jahren startete sie mit einer Leine für ihren Hund „Marla“, mittlerweile hat sie das Angebot deutlich erweitert. Ein besonderer Geruch lag am Stand von Andrea Wetter in der Luft. Duftkerzen in verschiedenen Formen und Farben beeindruckten Augen und Nasen. Die 41-Jährige hatte es nicht weit gehabt, sie war aus Buer gekommen.

Ebenfalls Selbstgefertigtes aus Holz gab es am Stand von Husein Wagner und seinem Label „Wood and Resin“. Lampen, Spiegel, Schalen aus dem Naturmaterial konnte der Besucher hier entdecken. Der 52-jährige verriet, dass er in seinem früheren Job Kaminholz vertrieb, sich aber im Laufe der Zeit dazu entschieden hatte, mit dem Rohstoff handwerklich aktiv zu werden.

Zu den weiteren Angeboten vor Ort gehörten unter anderem: Ton- und Steingefäße, Kräuter, Seifen, Kleidung, aber auch geräucherter Flammlachs, holländischer Käse und, trotz der milden Temperaturen, sogar Glühwein.