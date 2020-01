Gelsenkirchen-Horst. Kerstin Schmidtchen wird Nachfolgerin Heinrich Queckenbergs. Anfang April öffnet ihre Post-Filiale an der Essener Straße 25 in Gelsenkirchen.

Briefe lagern oder sich für die Freischaltung einer Handy-Prepaid-Karte offiziell identifizieren lassen: Das war in Horst bislang nur in der Post-Filiale von Apotheker Heinrich Queckenberg an der Hippolytusstraße möglich. Der hatte aber Ende 2019 angekündigt, diese Ende Februar 2020 aus wirtschaftlichen Gründen zu schließen. Die vielfach befürchteten weiteren Wege bleiben den Horstern nun jedoch erspart: Kerstin Schmidtchen, Betreiberin von Uhren/Schmuck Austermann, eröffnet an der Essener Straße 25 eine neue Post-Filiale – mit denselben Leistungen wie der Vorgänger-Betreiber.

„Als Horsterin bin ich davon überzeugt, dass unser Stadtteil eine Post mit umfassendem Service benötigt. Deshalb habe ich mich bereit erklärt, diese Aufgabe zu übernehmen“, begründet Kerstin Schmidtchen ihre Initiative, von der sie sich zugleich eine Belebung des einstmals fußläufigen Teils der Essener Straße erhofft, „denn genügend Kurzzeitparkplätze stehen unmittelbar vor der Tür ja zur Verfügung.“

Bezirksbürgermeister freut sich über „positive Entwicklung“

Da die jetzige Nutzerin des Ladenlokals an der Essener Straße 25 – eine Versicherung – dieses erst zum 31. März verlässt und die Post noch rund eine Woche zur Einrichtung der zwei Räume benötigt, eröffnet Kerstin Schmidtchen die neue Filiale am Dienstag 7. April, wie Post-Sprecherin Britta Töllner mitteilte.

Um die Zeit zu überbrücken, verschiebt Heinrich Queckenberg, Betreiber des jetzigen Standorts an der Hippolytusstraße, die Aufgabe seiner Filiale um einen Monat bis Ende März. „Im letzten Monat bieten wir wie bisher alle Leistungen mit geringfügig reduzierten Öffnungszeiten“, so Queckenberg. Für die erste Aprilwoche bis zur Eröffnung ist er „zuversichtlich, zumindest für die Postfachkunden eine Lösung zu ermöglichen“.

„Die neue Filiale ersetzt den Service der Postfiliale an der Hippolytusstraße 11. Durch diese Neueröffnung sind der Standort und der Kundenservice in Horst weiter sichergestellt“, so Post-Sprecherin Töllner.

Auch Bezirksbürgermeister Joachim Gill freut sich über die „ausgesprochen positive Entwicklung“: „Es ist eine tolle Sache für Horst, dass den Bürgern diese Leistungen ohne Einschränkungen weiter zur Verfügung stehen werden.“ Er hatte noch im Dezember die Befürchtung geäußert, die Attraktivität des Stadtteils könne unter unter einem endgültigen Aus der Filiale Hippolytusstraße leiden, falls sich keine Nachfolgelösung fände.

