Gelsenkirchen-Erle. Der Gospelchor „Good News“ präsentierte ein mitreißendes Konzert in der Dreifaltigkeitskirche in Gelsenkirchen.

Gelsenkirchen: Gospelchor bringt Lebensfreude in die Kirche

Gute Nachrichten verbreiten sich wie ein Lauffeuer, das gilt auch für den Gospelchor „Good News“ aus Erle. Zum traditionellen Januarkonzert war die Dreifaltigkeitskirche an der Cranger Straße am Sonntagnachmittag schon lange vor Konzertbeginn rappelvoll. „Du liebe Güte“, ein häufiger Kommentar beim Eintreffen, es blieb für Besucher schon um halb fünf nur noch die Empore und auch auf dieser ging bald nichts mehr. Stehen war aus sicherheitstechnischen Gründen nicht erlaubt, da wurde in den Bänken eng zusammengerückt. War aber kein Problem, ein tiefenentspanntes und gut gelauntes Publikum. Das muss am Chor liegen!

Die über 40 Sängerinnen und Sänger sahen dem Konzert fröhlich entgegen, Chorgründer und -leiter Andreas Luttmann war ebenfalls bestens aufgelegt. „Wir singen seit 23 Jahren zusammen, das ist ein ganzes Leben lang“, sagte der 57-jährige. „Ok, ein halbes“, schob er auf Nachfrage zu seinem Alter lachend hinterher.

Luttmann lässig in Lederjacke

Luttmann, lässig in Lederjacke, so ein bisschen eine Mischung aus den Fernsehkommissaren Wolff und Ballauf, gelernter Akkordeonist und leidenschaftlicher Musiker, ließ locker flockig mit dem „Halleluja“ von Milk & Honey das Konzertprogramm beginnen. Schöne, hohe Frauenstimmen starteten, die Männer kamen unter Summen hinzu. Luttmann am Keyboard legte den Groove vor, ein Tamburin für den Rhythmus, Stimmung pur zauberte den „Sunshine Above“, den Sonnenschein von oben ins Gotteshaus.

Eine gute Akustik bot auf allen Plätzen einen tollen Sound. Der Spiritual „Ain´t That Good News“, namensgebend und gern gesungen, stellte die a-cappella Künste des Chores unter Beweis. Gut intonierten sie die verschachtelten Einsätze, die Männer meisterten die anspruchsvollen Tonsprünge mit Bravour. „Come Share The Lord“, eine schöne, harmonische Ballade, begeisterte ebenso wie das peppige „I Say A Little Prayer“.

Gastspiel von Paulina Kahmann

Doch die Gospelsängerinnen und –sänger haben nicht nur geistliche Lieder auf dem Schirm. Coole Medleys aus Songs von Blues-und Soulband „Earth, Wind & Fire“ oder dem Jazzer Michael Bublé rissen die Zuhörer von den Sitzen. Als Solisten beeindruckten der gefühlvolle André Geier mit „Stand By Me“ und die jungen Paulina Kahmann mit „Heal The World“ und „God Will Make A Way“. Die 19-jährige Studentin war eigens für das Konzert in den Chor zurückgekehrt. Seit sie die Schule beendet hat, kann Kahmann nicht mehr regelmäßig zu den Chorproben kommen. „Sie ist einfach klasse und wir haben uns über das Gastspiel gefreut“, sagte Luttmann. Wie schon gesagt, unkompliziert und durchgehend gutgelaunt.

Rauschender Applaus nach nahezu neunzig Minuten mitreißender Musik.

Der Chor probt übrigens jeden Donnerstag ab 19.45 Uhr in St. Suitbert an der Surkampstraße 28. Wer Lust auf überschäumende Lebensfreude hat, sollte sich dort melden.