Corona ist an diesem Abend auch im Hans-Sachs-Haus angekommen – zumindest thematisch. „Wir geben uns noch die Hand“, stellt Roland Hundertmark, Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative Gelsenkirchen, bei der Begrüßung der Gäste fest und findet: „Aktueller hätten wir nicht sein können.“ Das Thema des Abends wurde vor rund zehn Monaten gesetzt, passte aber perfekt in die (aufgeregte) Zeit: „Alles fit! Gesundheitswirtschaft in Gelsenkirchen“ steht auf der Einladungskarte für über 350 Gäste.

16. Gala der Gelsenkirchener Wirtschaftsinitiative

Die Wirtschaftsinitiative widmete sich bei ihrer nunmehr 16. Gala einem aufstrebenden Wirtschaftszweig, der Zukunft der Branche und natürlich den aktuellen Ereignissen. Auch der unterhaltsame Part passt: Doktor Stratmann gibt eine seiner seltener gewordenen kabarettistisch-humoristischen Sprechstunden und arbeitete sich als „Erste-Klasse-Hypochonder“ an Kur-Erlebnissen, Schönheits-Operationen und dem eigenen körperlichen Verfall ab.

Der Kabarettist Dr. Ludger Stratmann hielt als „Erste-Klasse-Hypochonder“ Jupp seine Sprechstunde bei der Gala ab. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen ist durchaus ein starker Standort der Branche und die Akteure, macht der Abend deutlich, sind mit Gelsenkirchen („wesentlich besser als der Ruf“) zufrieden. Entsprechend wertet nicht nur Jürgen Geßner (Knapp AG/Apostore) die „hohe Zahl an qualifizierten Nachwuchskräften“, die Verkehrslage, „die gute Vernetzung von hervorragenden Mittelständlern“ oder auch das Umfeld mit zahlreichen Hochschulen als Pluspunkte.

Digitale Revolution durch Medizin 4.0

Mit über 10.700 Beschäftigten sind rund 13 Prozent aller Gelsenkirchener Arbeitsplätze in Kliniken, Pflegeeinrichtungen oder Arztpraxen angesiedelt. Tendenz steigend. Große Krankenhäuser sind auch große Arbeitgeber: Das Bergmannsheil in Buer (518 Betten) kommt beispielsweise auf über 100 Millionen Euro Jahresumsatz, 562 Plätze und 1330 Beschäftigte hat allein das Marienhospital in Ückendorf. Doch die Stadt hat weit mehr bei der Gesundheit zu bieten: Hightech, international gefragte Ideenschmieden, Studiengänge an der Westfälischen Hochschule (WH) und europaweit einzigartige Einrichtungen.

Gelsenkirchen Blumen zum Abschied für den OB Oberbürgermeister Frank Baranowski tritt bekanntlich nicht mehr als OB-Kandidat für eine weitere Wahlperiode an. Entsprechend stehen Abschiede ins Haus, bei der Wirtschaftsgala im Hans-Sachs-Haus garniert mit Blumen und warmen Worten. Roland Hundertmark, Vorsitzender der Initiative, dankte für Unterstützung und Engagement über viele Jahre, Baranowski gab den Dank zurück und reichte den üppigen Blumenstrauß an seine Frau weiter.

In Filmbeiträgen von Frank Bürgin und in Gesprächen mit Moderator Lars Tottmann werden sie am Galaabend vorgestellt – das Spektrum reicht vom Apotheken-Ausrüster Apostore, einem Spezialisten für Kommissionierungsautomaten, über die Wessel-Gruppe mit deutschlandweit sechs Gesundheitseinrichtungen und über 700 Mitarbeitern, von der Medizintechnik an der WH bis zu Europas größtem ambulanten Rehazentrum. Im Medicos auf Schalke werden 1500 Gäste täglich – darunter sämtliche Schalke-Mannschaften – von 350 Mitarbeitern betreut.

Medizin und Gesundheit sind „Innovationstreiber

Zwischendurch wurden bei der Gala die Smartphones gezückt – für ein interaktives Gesundheitsquiz mit Fragen zur lokalen Wirtschaftskraft der Branche. Über 130 Besucher machten mit. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Medizin und Gesundheit sind „Innovationstreiber“, die „Medizin 4.0“ wird für eine „digitale Revolution“ in der Medizin sorgen. Die Elektronische Patientenakte, sind sich die Experten einig, „ist da nur die Spitze des Eisbergs.“ Doch es geht bei der Gala auch um die Belastungen von Medizinern und Pflegekräften, den Personalmangel und die Konkurrenz unter Kliniken in einem teils überhitzen Wettbewerb.

Stadtverwaltung hat „Szenarien geübt“

Ob dieses System in Corona-Zeiten an seine Grenzen stoßen wird, hängt von der Entwicklung der nächsten Zeit ab. Von einer durchaus „ernstzunehmenden Situation“ geht Dr. Johannes Albert Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe aus, registriert aber auch im Vergleich zur Grippe „eine gewisse Hysterie. Wir haben aktuell über 140 bekannte Influenza-Fälle in Gelsenkirchen. Darüber spricht kein Mensch.“ Oberbürgermeister Frank Baranowski betont: „Wir haben entsprechende Notfallpläne und beobachten die Entwicklung sehr genau. Und wir haben solche Szenarien geübt.“ Ob das in der Praxis letztlich reiche, räumt der OB ein, hänge natürlich „von den Fallzahlen ab“. Gleichzeitig warnt Baranowski vor bereits grassierenden Falschmeldungen in sozialen Medien. Er empfiehlt, sich seriös zu informieren, naheliegend „auf der städtischen Homepage“.

