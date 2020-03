Gelsenkirchen-Altstadt. Die Awo hat 2018 die Zentrale Beratungsstelle aufgegeben. Die „Chance“ aus Münster ist nun in Gelsenkirchen am Start. Sie erweitert das Angebot.

Nein, lange überlegen müssen habe er nicht, als Anfang 2019 die Grundsatzentscheidung anstand, sagt Rainer Wick und betont: „Haftentlassenenhilfe ist ja unser Kerngeschäft schlechthin.“ Zum Jahresende 2018 war die Arbeiterwohlfahrt Gelsenkirchen-Bottrop aus finanziellen Gründen aus der Trägerschaft für die Straffälligenhilfe ausgestiegen. Der „Chance“ als etablierter Awo-Beratungseinrichtung drohte das komplette Aus, eine wichtige Anlaufstelle für Ex-Häftlinge und deren Angehörige fehlte plötzlich. Doch dann gaben „Chance“ e.V. aus Münster und Wick der lokalen Beratung eine neue Chance.

Gelsenkirchener „Chance“ ist nun offiziell am Start

Einige Monate Vakanz blieben dennoch, ehe ab vergangenen Oktober die Arbeit wieder anlief. Montag wurde schließlich die Beratungsstelle an der Munckelstraße 24 formell eingeweiht. Und Wick konnte als „Chance“-Geschäftsführer etliche Besucher von Verbänden und anderen Trägern, aus der Verwaltung und der Politik begrüßen, die sich die neuen Räume und die neue Einrichtung anschauten.

Bald gibt es vor Ort auch Schuldnerberatung

Etliche frühere Klienten haben bereits wieder den Weg in die Beratungsstelle gefunden, sagt Antonia Roth, die bereits für die Awo in der zentralen Beratungsstelle arbeitete. „Sie haben den Kontakt gehalten und überwiegend auch gewusst, wo wir jetzt sitzen.“ Mit Uwe Grupe und Madita Altena bildet sie nun das neue Beratungsteam, eine weitere Kraft soll in Kürze noch dazu stoßen. Auch das Chance-Aufgabenfeld wurde ausgeweitet: Neben der zentralen „Beratung für von Haft bedrohte, inhaftierte und haftentlassene Menschen sowie deren Angehörige“, so der offizielle Arbeitstitel der „Chance“, wurde bereits das Jobcoaching für Ex-Häftlinge aufgebaut, bald wird es vor Ort Schuldnerberatung geben, der nächste Schritt ist ebenfalls geplant: Betreutes Wohnen.

Beratungsangebot für Haftentlassene in Gelsenkirchen

Die Bereiche passen aus Sicht Wicks wie Puzzleteile zusammen und sollen sich künftig zu einem großen Ganzen fügen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten ab sofort daran, das Beratungsangebot für Haftentlassene in Gelsenkirchen zu vervollkommnen“, so der Geschäftsführer. In den Justizvollzugsanstalten des Landes laufen die Erstkontakte mit Häftlingen aus Gelsenkirchen, die nach der Haftentlassung wieder versuchen wollen, in der Stadt Fuß zu fassen, eine Arbeit oder eine Wohnung zu finden, so sie nicht in ihr altes Wohnumfeld zurück können oder wollen.

Mehrere frisch renovierte Büros und Besprechungsräume

Gelsenkirchen Freiwillig und vertraulich Acht Zentrale Beratungsstellen des Landes NRW sind Ansprechpartner für Inhaftierte. Der Kontakt ist freiwillig und selbstverständlich vertraulich. Die Beratungsstellen helfen, die Haftentlassung vorzubereiten, Menschen in der Haft zu unterstützen, erneute Straffälligkeit zu verhindern und auch Perspektiven nach der Haft anzubieten – das reicht von der Unterstützung bei Behördengängen über die Suche nach Wohnraum bis zur Ausbildung oder Arbeitsaufnahme „Chance e.V.“ sitzt an der Munckelstraße 24. Kontakt: 0209 40 95 3020, www.chance-gelsenkirchen.de

Das Ladenlokal im Eckgebäude an der Overwegstraße liegt zentral und in Nähe von Arbeitsagentur, Jobcenter und Rathaus. Der Hauptbahnhof, die Bahnhofstraße und die Stadtbahn sind nicht fern. 250 Quadratmeter Fläche, verteilt auf mehrere frisch renovierte Büros und Besprechungsräume, belegt die „Chance“ nun. Ideale Rahmenbedingungen für die Arbeit, aber auch für die Klientel, die hier angesprochen wird, weil das Umfeld eine gewisse Anonymität gewährt.

Neben Beratung und Begleitung gibt es auch wieder Angebote wie zuletzt ein Adventskaffeetrinken oder bald ein Frühlingstreffen. „Darüber hinaus sind auch wieder regelmäßige Treffen geplant“, kündigt Roth an. „Für viele ist das ein wichtiger Punkt in der Woche.“

