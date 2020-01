Frank Baranowski will sich 2020 nicht erneut um das Amt des Oberbürgermeisters der Stadt Gelsenkirchen bewerben.

Jahresrückblick Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im September geschah

Gelsenkirchen. Was die Gelsenkirchener 2019 bewegte: Im September erklärt Frank Baranowski, nicht wieder als OB anzutreten. Außerdem stirbt Löwin Kiara im Zoom.

Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im September geschah

Der Gelsenkirchener Jahresrückblick in chronologischer Reihenfolge – diesmal: September 2019.

Tag der offenen Tür im Marienhospital in Ückendorf. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Das Marienhospital in Ückendorf feiert sein 150-jähriges Bestehen mit einem großen Tag der offenen Tür. Viele Besucher lassen sich beim Krankenhaus-Tag OPs und Technik zeigen. Der Andrang ist groß.

Der Krankenstand in Gelsenkirchen ist laut dem aktuellen Gesundheitsreport der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK-Gesundheit) 2018 deutlich gestiegen: Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen lagen 0,6 Prozentpunkte über dem Vorjahresergebnis. Mit einem durchschnittlichen Krankenstand von 5,7 Prozent hat Gelsenkirchen den landesweit höchsten Krankenstand.

In Gelsenkirchen – wie nahezu überall in der Region – fehlen Kitaplätze. So viele, wie die jüngste Statistik von IT.NRW glauben lässt, die mit Zahlen vom März 2019 operiert, sind es allerdings nicht, wie Bildungsdezernentin Annette Berg auf WAZ-Nachfrage versichert. Konkret sind 447 Kinder unversorgt.

Zehn Verletzte – das ist die Bilanz eines Großbrands an der Grillostraße in einem Mehrfamilienhaus. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Dramatische Szenen spielen sich am 10. September an der Grillostraße in Schalke ab. Ein Mehrfamilienhaus steht im Vollbrand, Großeinsatz für die Gelsenkirchener Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte retten zehn Menschen vor dem Flammentod. Die Bilanz: zwei Schwerstverletzte und acht minder Schwerverletzte, darunter sechs Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren und laut Feuerwehr und Polizei zudem ein Säugling.

An der Heilig-Kreuz-Kirche in Ückendorf wird eine Fliegerbombe entschärft. 2200 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Ein Gelsenkirchener versucht, in den Gefahrenbereich zu gelangen. Polizisten müssen ihn gewaltsam stoppen.

Die Stadt läutet die nächste Runde im Bemühen um geringere Schadstoffwerte auf der Kurt-Schumacher-Straße ein. Ab 16. September bedeutet das für die Schalker Meile zwischen Caubstraße und Berliner Brücke: Es gibt ein Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 Tonnen – ausgenommen sind Pkw und Busse.

Gewalt gegen Lehrer ist auch in Gelsenkirchen ein Thema. Die Zahl der Fälle hat um 14 Prozent zugenommen und folgt damit fast dem Landestrend. „Uns sind im vergangenen Jahr acht Fälle von Gewalt gegen Lehrer in Gelsenkirchen bekannt geworden“, sagt Polizeisprecher Christopher Grauwinkel.

Im Rahmen des Förderprogramms „Digitale Modellregionen“ bewilligt die Bezirksregierung Münster rund 1,3 Millionen Euro für ein digitales Zukunftslabor im Arena-Park in Gelsenkirchen.

Paukenschlag: Frank Baranowski wird zur Kommunalwahl 2020 in Gelsenkirchen nicht mehr als Oberbürgermeister-Kandidat antreten. Das kündigt er am 16. September an. Viele Gelsenkirchener zollen ihm für diese Entscheidung viel Respekt.

Ein Baumexperte macht sich Sorgen: Viele Bäume haben den Sommer in Gelsenkirchen nicht überlebt – bis zu 50 Bäume müssen in Gelsenkirchen wegen Trockenschäden gefällt werden, viele andere haben Krankheiten.

Die Bogestra will in Gelsenkirchen mehr Elektrobusse einsetzen. 22 neue sind gekauft; Ladestationen werden in Buer und Ückendorf eingebaut.

Radio Emscher Lippe hat den Deutschen Radiopreis 2019 gewonnen. Foto: Morris Mac Matzen / NDR

Radio Emscher Lippe hat in der Kategorie „Beste Sendung“ für „Deutschlands tiefste Morgensendung“ den Deutschen Radiopreis 2019 gewonnen. Der Preis ist in Hamburg verliehen worden. REL-Chefredakteur Ralf Laskowski und Moderator Lennart Hemme nahmen die Auszeichnung entgegen.

Die Zoom-Erlebniswelt Gelsenkirchen trauert um Löwin Kiara aus der Erlebniswelt Afrika: Sie musste aufgrund einer altersbedingten Erkrankung eingeschläfert werden.

Den anstehenden Umzug des Reitervereins Gelsenkirchen von der Willy-Brandt-Allee nach Horst unterstützt die Stadt mit 100.000 Euro. Das entscheidet der Wirtschaftsförderungsausschuss.

Die CDU-Stadtverordnete Monika Kutzborski wirft der Stadt Untätigkeit im Stadtteil Scholven vor. Kinderarmut, Arbeitslosigkeit und Leerstände minderten die Lebensqualität, sagt sie und tritt damit eine große Debatte los.