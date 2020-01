Gelsenkirchen. Was die Gelsenkirchener 2019 bewegte: Im Oktober bekommt der Zoom zwei neue Löwinnen. Außerdem gibt’s Kritik am neuen Post-Standort in Buer.

Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im Oktober geschah

Der Gelsenkirchener Jahresrückblick in chronologischer Reihenfolge – diesmal: Oktober 2019.

Freunde der flotten Flitzer haben schon sehnlich darauf gewartet, nun ist es soweit: Die ersten E-Scooter kommen nach Gelsenkirchen. Die Firma Circ stellt die elektrisch betriebenen Tretroller überall im Stadtgebiet zur Ausleihe bereit.

Zehntausende nutzen schon die App „GE-meldet“, teilt Gelsendienste mit. „Seit Einführung von GE-meldet stellen wir von Jahr zu Jahr einen kontinuierlichen Anstieg bei der Nutzung des Meldewegs fest“, sagt Sprecher Tobias Heyne.

Die anhaltende Zinsflaute setzt den örtlichen Banken mehr und mehr zu. „Wir bleiben im Zinstief, damit entwickelt sich eine ganz entscheidende Ertragssäule dramatisch rückwärts“, sagt Sparkassenchef Bernhard Lukas im WAZ-Gespräch. Peter Bottermann, Chef der Volksbank Ruhr-Mitte mit Sitz in Buer, sieht das genauso: „Die andauernde Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) belastet fortschreitend unsere Ertragslage.“

Auf dem Marktplatz in Gelsenkirchen-Rotthausen stehen immer wieder abgemeldete Autos. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Die Stadt kämpft mit immer mehr Schrottautos, die am Straßenrand vergammeln und das Stadtbild negativ beeinträchtigen. „Die Fallzahlen sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen“, so Stadtsprecher Oliver Schäfer auf WAZ-Anfrage.

Die Flachglasfirma Pilkington präsentiert ihr neues Zentrallager in Gelsenkirchen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Der Fahrzeugglas-Spezialist Pilkington präsentiert sein neues Zentrallager im Gewerbegebiet an der A 42 in Schalke-Nord. Hier sind 180 zusätzliche Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen entstanden.

Die Zahl der Menschen, die in Gelsenkirchen leben, ist im ersten Halbjahr 2019 gesunken, wie das Statistische Landesamt im Oktober bekanntgibt: 259.718 Menschen, knapp 1000 weniger als noch vor einem halben Jahr. Frauen sind demnach in der Stadt weiter in der Überzahl.

Bis zu 18,65 Millionen Euro bekommen Gelsenkirchener Schulen aus dem Digitalpakt-Programm für den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur – allerdings muss die Stadt einen zehnprozentigen Investitionsanteil beisteuern, insgesamt werden also mindestens 20,2725 Millionen Euro ausgegeben.

Der Sänger Willi Herren löst mit seinem Spott auf Michael Wendler bei „Olé auf Schalke“ einen Eklat aus. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Schlager ohne Ende in Gelsenkirchen: Die voll besetzte Veltins-Arena feiert acht Stunden lang „Olé auf Schalke“. Das Programm mit 21 Künstlern hält die Fans bei Mega-Stimmung. Willi Herren spottet auf der Bühne über Michael Wendler – ein Eklat mit Folgen: Bei der nächsten „Olé“-Tour ist Herren nicht dabei.

Die Gastronomie in Gelsenkirchen schwächelt, das Kneipensterben geht weiter. Am „Burgers & Beer“ sind die Türen bereits zu, der „Flash Pub“ schließt zum Jahresende.

Nach dem Tod der Löwin Kiara ziehen am 18. Oktober zwei neue Löwinnen in die Zoom-Erlebniswelt ein. Die Schwestern Fiona und Lissy kommen per Tiertransport in „Afrika“ an. Gestartet sind sie nachts zuvor im schwedischen Kolmården.

Noch ist in dem Ladenlokal ein Euro-Shop untergebracht. 2020 soll hier die Post einziehen. Dafür gibt es Kritik. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Nachdem die Post bekanntgibt, dass sie ihre Filiale in Buer von der Königswiese an die Hochstraße verlagern wird, gibt es gleich Kritik: Wegen fehlender Parkflächen sei der Standort kundenunfreundlich.

Ob die geplante Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch kommt oder nicht, wird die Bezirksregierung Münster frühestens Mitte 2020 entscheiden. Bislang haben etwa 1200 Bürger aus Gelsenkirchen und Herne schriftlich Widerspruch gegen das Vorhaben eingereicht.

Das Geschäftsjahr ist für die Drogerie „dm“ in Gelsenkirchen positiv verlaufen. Die Kette steigerte den Umsatz hier auf 27,6 Millionen Euro.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und parlamentarische Staatssekretär Oliver Wittke steht vor einer beruflichen Veränderung: „Nach 25 Jahren in der Berufspolitik und über 30 Jahren ehrenamtlichen politischen Engagements habe ich mich mit Mitte 50 entschieden, noch einmal eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen.“ Wittke wird im Herbst 2020 Hauptgeschäftsführer des Spitzenverbandes der deutschen Immobilienwirtschaft.

Der „fliegende Fotograf“ Hans Blossey veröffentlicht ein neues Buch. Der Bildband „Gelsenkirchen von oben“ zeigt die knapp 100 schönsten Luftbilder Blosseys aus dieser Stadt. Auch die Schalker Arena spielt eine Hauptrolle.

Die Himmelstreppe soll von ihrer silbernen Farbe befreit werden. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Nachdem die Himmelstreppe auf der Halde Rheinelbe im März illegal mit silberner Farbe besprüht wurde, kündigt der RVR nun die Säuberung der Skulptur an. „Die Farbe wird im Dezember von einer Spezialfirma entfernt“, sagte Barbara Klask, Sprecherin des RVR. Die Erben des Erschaffers hätten darauf bestanden, dass das Kunstwerk wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt wird.