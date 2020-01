Trümmer liegen in der freien Werkstatt Pronk an der Kanalstraße. Eine der zwei Werkstatthallen ist bei einem Gasunfall explodiert.

Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im November geschah

Der Gelsenkirchener Jahresrückblick in chronologischer Reihenfolge – diesmal: November 2019.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Ruhrgebiet schlägt Alarm. Ihren Angaben zufolge ist die Zahl der Empfänger von „Alters-Hartz IV“ in Gelsenkirchen innerhalb der vergangenen zehn Jahre um 42 Prozent gestiegen. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Daten des Statischen Landesamtes.

Aylin Gimmerthal ist die neue Citymanagerin in Buer. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Mit Aylin Gimmerthal übernimmt eine junge, hochmotivierte Gelsenkirchenerin den Posten der Citymanagerin in Buer. Und sie hat viel vor. „Mein großer Vorteil ist, dass ich die Stadt kenne und liebe und die Kommunikation meine Stärke ist. Ich bin offen und jung. Das ist es, was Buer braucht.“

34 Jahre lang war Dieter Heisig der Industrie- und Sozialpfarrer im evangelischen Kirchenkreis. Nun geht er in den Ruhestand.

Nach gut 25-stündiger, fieberhafter Suche ist die Ursache für einen Gasalarm im Gelsenkirchener Nordsternpark gefunden worden. Das giftige Kohlenmonoxid (CO), das zuvor auch ein Feuer verursacht hat am ehemaligen Kohlebunker, ist aus einer leck geschlagenen Koksgasleitung entwichen.

Der Eichenprozessionsspinner hat sich in diesem Sommer stark verbreitet. Grünanlagen und Sportplätze mussten auch in Gelsenkirchen als Vorsichtsmaßnahme gesperrt werden. Nun verspricht eine Neuentwicklung Abhilfe: Ingo Bross aus Rees hat eine Eichenprozessionsspinner-Falle entwickelt und diese patentieren lassen. Peter Prüsener aus Gelsenkirchen unterstützt ihn als Vertriebsleiter.

Fast vollständig zerstört durch eine Gas-Explosion wird am 14. November eine Kfz-Werkstatt an der Kanalstraße in Bismarck. Sechs Mitarbeiter und ein Hund können sich lebend ins Freie retten. Ein Auszubildender muss mit Brandverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Doch für die Werkstatt geht es weiter, sagt Chef Lars Pronk.

Der vermeintliche Tatort: Hier soll das 13-jährige Mädchen mit einer Spritze attackiert worden sein. Die Polizei widerlegt einen Tag später diese Darstellung. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Riesenwirbel um nichts? Eine 13-Jährige hat sich eine vermeintliche Attacke mit einer Spritze laut Polizei nur ausgedacht. Die Schülerin hatte zuvor behauptet, von einem Unbekannten am Gelsenkirchener Wissenschaftspark mit einem Taschenmesser bedroht und später auf einem nahen Parkplatz mit einer Spritze angegriffen worden zu sein. Vor seiner Flucht habe der Mann noch „Nummer 6“ gerufen. Das Mädchen bleibt trotz Darstellung der Polizei bei ihrer Version.

Radio Emscher Lippe gewinnt die dritte Auszeichnung für seine Berichte zum Bergbauabschied. Der Lokalsender für Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen wird in Düsseldorf mit dem Hörfunkpreis der Landesanstalt für Medien (LfM) NRW ausgezeichnet.

Ungewöhnliche Beute machen Diebe Mitte November in der buerschen City: Sie entwendeten 80 Tannenbäume. Mit den Bäumen sollte eine Kinderbühne dekoriert werden. Die Werbegemeinschaft ist bestürzt.

Millionen Liter Abwasser aus Gelsenkirchen landen in Kläranlagen. Und mit ihnen Medikamente, Binden oder Feuchttücher. Die werden laut Emschergenossenschaft immer mehr zum Problem.

Mittel für mehr Grün, Aufenthaltsqualität, Spielflächen und Projekte wie das Volkshaus soll Gelsenkirchens Stadtteil Rotthausen bekommen. Insgesamt 21,6 Millionen Euro, so die Zusage, sollen an Fördermitteln von Land, Bund und Europäischer Union fließen.

Kritik am blauen Radstreifen in Buer kommt jetzt auch von der Bezirksregierung Münster. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Kritik am blauen Radstreifen in Buer kommt jetzt auch von der Bezirksregierung in Münster. „Für diese Art von Schutzstreifen ist die Verkehrsbelastung auf der De-la-Chevallerie-Straße zu hoch“, urteilt Münster und legt der Stadt nah, eine Verkehrsanalyse in Auftrag zu geben, die untersucht, wie der Verkehr umgeleitet werden kann.

Mit dem neuen iPhone 11 Pro Max wollte eine Betrügerbande aus Rumänien offenbar das große Geld in Deutschland machen und potenziell an dem Gerät interessierte Kunden über den Tisch ziehen. In einigen Fällen ist das auch gelungen – zum Beispiel in Düsseldorf, Frankfurt oder Bottrop. Schief geht der Versuch in Gelsenkirchen. Da schnappt die Falle zu.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am 22. November im Ruhrgebiet unterwegs – neben Duisburg und Dortmund auch in Gelsenkirchen. Hier besucht das Staatsoberhaupt das NRW-Talentzentrum. Auf dem Programm steht auch eine Stippvisite in der WAZ-Lokalredaktion.

Ein Auto landet in der Sparkassen-Filiale an der Horster Straße in Buer. Foto: Joachim Herrmann

In die Sparkasse an der Horster Straße in Buer kracht ein Auto. Die Polizei ermittelt – auch in Sachen Unfallflucht. Vor Ort konnten die Beamten nämlich keinen Fahrer antreffen. Erst durch eine Überprüfung des Kennzeichens stellen sie den Halter des VW Golf, einen 55 Jahre alten Gelsenkirchener, fest. Einen Tag später öffnet die Bank wieder.

Gelsenkirchen hat einen neuen Kämmereileiter: Bernd Preuß ist Nachfolger von Ulrich Nadrowski.

Anna S. aus Gelsenkirchen gilt seit Juni als vermisst. Jetzt nimmt die Polizei einen Verdächtigen (46) fest. Er steht unter Mordverdacht. Ob das automatisch heißt, dass Anna S. tot ist – die Staatsanwaltschaft hüllt sich in Schweigen.

Das ZDF legt zwei neue Deutschland-Studien vor: den Senioren- und den Familienatlas. In beiden Fällen schneidet Gelsenkirchen schlecht ab: Platz 383 und Platz 400. Und wieder stellt sich die Frage nach der Auswahl der Kriterien, die besonders am Beispiel des Sportangebots für Senioren deutlich wird.