Gelsenkirchen. Was die Gelsenkirchener 2019 bewegte: Im August schreibt ein Fahrlehrer einen Brief an den OB zum Verfall der Schalker Meile. Zudem kommt Pink.

Gelsenkirchen 2019 – der Rückblick: Was im August geschah

Der Gelsenkirchener Jahresrückblick in chronologischer Reihenfolge – diesmal: August 2019.

Politik und Wirtschaft in Gelsenkirchen reagieren vorsichtig optimistisch auf ein Diesel-Urteil für Aachen. Dort sei ein Verbot unverhältnismäßig. In Gelsenkirchen ist die Schalker Meile auf der Kurt-Schumacher-Straße von einem Fahrverbot für ältere Diesel-Autos bedroht.

Der mutmaßliche Täter, der vier Taxifahrer aus der Region – darunter auch einer aus Gelsenkirchen – bedroht und beraubt hat, sitzt in Untersuchungshaft. Die Taxikollegen vor Ort sind naturgemäß erleichtert.

Bis zu vier Wachleute sind an heißen Tagen im Revierpark im Einsatz, um kleine und größere Konflikte zwischen Badegästen zu deeskalieren. Noch nie wurden sie so dringend benötigt wie jetzt, erklärt Parkleiter Franz Dümenil: „Wir haben eine Veränderung bemerkt. Das Aggressionspotenzial ist höher geworden.“

Zunehmende Aggressivität gibt es nicht nur in den Gelsenkirchener Schwimmbädern, sondern auch bei Polizei und Feuerwehr – und auch Gelsendienste berichtet nun, dass die Kunden immer aggressiver werden. Der Gelsenkirchener Entsorger hat seit Jahresbeginn 76 Fälle registriert.

Bei der neuesten Zählung der Fälle, in denen Babys im ersten Lebensjahr verstorben sind, liegt Gelsenkirchen im Bereich des Landesdurchschnitts und gar leicht unter dem Prozentsatz in Düsseldorf. Noch vor 15 Jahren starben in Gelsenkirchen verglichen mit dem Landesdurchschnitt prozentual doppelt so viele Säuglinge im ersten Lebensjahr.

Das „Rotthauser Wohnzimmer“ (Rowo), ein Projekt gegen Vereinsamung vor allem für die, die sie nicht viel leisten können, wird nach Beendigung der hauptamtlichen Begleitung erfolgreich ehrenamtlich fortgesetzt. Das teilt Pfarrer Rolf Neuhaus mit.

Abgeordnetenwatch.de hat Zeugnisnoten für die Bundestagsabgeordneten verteilt. Die Grundlage dafür bietet der Antwort-Check 2019. Ausgewertet wurde dafür, wie viele Anfragen die Abgeordneten beantwortet haben. Die sechs Gelsenkirchener Abgeordneten liegen zwischen 67 und 100 Prozent bei der Rückmeldequote.

Pink (bürgerlich: Alecia Beth Moore) tritt am 9. August in der Veltins-Arena auf. Foto: Sebastian Konopka / FUNKE Foto Services

Die Arena braucht nicht kopfzustehen, das macht die Künstlerin schon selbst: Pink bringt bei ihrem Konzert in der ausverkauften Veltins-Arena viel mehr als Musik nach Gelsenkirchen.

Im Kampf gegen Clankriminalität sieht die Polizei Gelsenkirchen erste Erfolge. Der Schulterschluss der Ordnungspartner – Polizei, Ordnungsamt, Finanzamt, Zoll und mehr – sowie die dichte Abfolge von konzertierten Großkontrollen im Stadtgebiet haben nach Angaben von Polizeisprecherin Merle Mokwa ihre Wirkung nicht verfehlt: „Wir hatten seit Juli 2018 kein einziges Tumultdelikt mehr mit Clanbezug.“

Gelsenkirchen und Duisburg sind die Städte mit den höchsten Anteilen von Schülerinnen und Schülern mit einem Migrationshintergrund in NRW. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, beträgt die Quote in Gelsenkirchen 53,1 Prozent und in Duisburg 53,2 Prozent. In den Kreisen Borken (19,7 Prozent) und Coesfeld (16 Prozent) waren die Quoten am niedrigsten.

Fahrlehrer Steffen Schiegner von der „Blauweißen Fahrschule“ ist wütend über den Verfall der Schalker Meile. Deshalb schreibt er einen offenen Brief an Oberbürgermeister Frank Baranowski und fordert ihn auf, „etwas gegen die unzumutbaren Zustände in unserem Stadtteil zu unternehmen“. Der OB antwortet knapp eine Woche später: „Tiefgreifende Veränderungen werden ohne eine Aufnahme in ein neues Stadterneuerungsprogramm, also ohne Fördermittel des Landes, nicht zu stemmen sein. Unser Ziel ist es, entsprechende Mittel so zu beantragen, dass 2021 mit der Stadterneuerung begonnen werden kann.“ Schiegner antwortet erneut und wirft Baranowski Tatenlosigkeit vor.

Nachdem in Herne eine hochgiftige Monokel-Kobra entwischt ist, will die WAZ wissen, wie viele solcher Tiere in Gelsenkirchen leben. Ergebnis: Die Gelsenkirchener Naturschutzbehörde hat als meldepflichtige Tiere eine Krustenechse, eine Rotknievogelspinne und 55 Würgeschlangen erfasst. Die fehlende Meldepflicht für Tiere, die nicht unter den Artenschutz fallen, führt dazu, dass die Gelsenkirchener Verwaltung „kein einziges giftiges Tier registriert hat“, so Stadtsprecher Martin Schulmann. Die Stadt geht davon aus, dass in Gelsenkirchen ganz sicher giftige und gefährliche Tiere gehalten werden.

Zufriedenstellend ist aus Sicht der Bogestra das Geschäftsjahr 2018 verlaufen. Allerdings: Das Nahverkehrsunternehmen hat gegenüber dem Vorjahr 2,5 Millionen Fahrgäste weniger transportiert.

Zum dritten Mal legt Gelsenkirchener Kämmerin einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf vor. Das Gesamtvolumen 2020: 1,11 Milliarden Euro.

Die AUF-Stadtverordnete Monika Gärtner-Engel übergibt ihr Ratsmandat an Nachfolger Jan Specht. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Monika Gärtner-Engel, die AUF-Stadtverordnete, übergibt ihr Ratsmandat an Jan Specht. Eine Abschiedsrede im Rat sieht die Geschäftsordnung nicht vor – und der Rat schafft auch keinen Präzedenzfall.

Das Ende einer langen Tradition: Der Bülser Hof in Scholven muss Ende August schließen. Immer weniger Gäste sind ins Wirtshaus gekommen; Stammtische und Treffen von Kegelclubs sind seltener geworden.

Die BP Raffinerie in Gelsenkirchen beginnt Ende August mit der planmäßigen TÜV-Überprüfung einiger Produktionsanlagen im Werk Scholven. In dieser Zeit stehen unterschiedliche Anlagen im Werk in Scholven für rund sieben Wochen still. „Es handelt sich um die größte Baustelle in diesem Jahr am Standort“, so das Unternehmen. In dieser Zeit werden die Anlagen gereinigt, überprüft und bei Bedarf repariert oder Teile ersetzt.