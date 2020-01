Endspurt bei Umfrage zum Weihnachtsmarkt Buer

„Wie wünschen Sie sich den zukünftigen Weihnachtsmarkt Buer?“ An einer entsprechenden Online-Umfrage der Citymanagerin Buer, Aylin Gimmerthal, haben sich bereits mehr als 600 Personen beteiligt. Zum Endspurt sollen es aber noch mehr werden. „Je mehr Bürger mitmachen, desto größer ist die Aussagekraft“, so die Citymanagerin.

Noch bis Freitag, 10. Januar, können Interessierte online abstimmen. Sie haben die Wahl, ihr Häkchen bei einer von drei vorgegebenen Antworten zu setzen: a) Alle Stände verteilen sich auf der Hochstraße (aktuelles Konzept mit größerem Angebot an Ständen); b) Weihnachtsdorf am Dom (Vergleich: Weihnachtsmarkt auf dem Heinrich-König-Platz in der Gelsenkirchener Innenstadt); c) vier bis fünf kleine Themenmärkte an unterschiedlichen Plätzen. Möglich sind auch völlig andere Anregungen, die individuell notiert werden können.

Hintergrund der Initiative ist auch die Anregung der städtischen Wirtschaftsförderung, einen Weihnachtsmarkt in Buer künftig nicht mehr auf der Hochstraße zu platzieren, sondern dezentral auf fünf verschiedene Flächen zu verteilen. Unterstützt wird diese Idee von der Buer-Management-Gesellschaft (BMG), einem Zusammenschluss von Immobilieneigentümern vor Ort.

Abrufbar ist die Umfrage unter https://lmy.de/JSqF3