Konzerte von metallisch bis mehrstimmig-melodisch locken die Fans in Buer, ob kurz oder abendfüllend, Unsere Veranstaltungstipps.

Advent von Broadway bis zur Ruhr: Das Wochenende in Buer

Nikolaus-Konzert

Wer den Nikolaustag musikalisch enden lassen möchte, dem bietet ein Doppelkonzert zweier buerscher Bands dazu Gelegenheit. Die einen, „2nd Skin“, sind alte Hasen in der Tradition gitarrenlastiger Post-Punk- und Indie-Bands der 80er Jahre und bieten als Headliner des Abends einen Mix aus eigenen Songs und Klassikern aus den „dunklen“ Achtzigern. Als Special Guest ist die junge Formation „Grapehead“ um den buerschen Musiker Dale Lohse mit dabei. Die stellte kürzlich erst ihr EP-Debüt vor und bietet Musik im Stil von „Nirvana – aber moderner“, wie der Drummer selbst es beschreibt. Konzertbeginn ist am heutigen Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr im „Lokal ohne Namen“, Hagenstraße 56. Eintritt: 10 Euro.

Weihnachtsmarkt Hof Holz

In stimmungsvoller Kulisse präsentieren sich traditionell viele Kunsthandwerker beim Weihnachtsmarkt auf dem Hof Holz. Ob nun außergewöhnliche Holzschnitzereien oder Silberschmuck, viele der privaten Händler, die hier dabei sind, produzieren das ganze Jahr über auf diesen Tag hin. Der Markt an der Braukämperstraße 80 öffnet erstmals am heutigen Freitag, 6. Dezember, von 15 bis 20 Uhr. Zudem können Besucher am Samstag, 7. Dezember, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 8. Dezember, weiter stöbern und genießen.

Musik zur Marktzeit

Wolfgang Ullrich, Jazzgitarrist Christian Hammer und Poesieduell-Moderatorin Dea Sinik laden zum letzten Poesieduell 2019 in die Werkstatt. Foto: Joachim Kleine-Büning / FFS

Weihnachtliche Kurzkonzerte bietet Kantor Carsten Böckmann traditionell an den ersten drei Adventssonntagen in der Propsteikirche St. Urbanus. Sie sollen Gelegenheit bieten, in der geschäftigen Vorweihnachtszeit inne zu halten und sich auf das Fest zu besinnen. Los geht es am Samstag, 7. Dezember, um 12.10 Uhr am Sankt-Urbanus-Kirchplatz 9. Eintritt: frei.

Poesieduell

Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt die „Werkstatt“ zum Poesieduell. Der Wettstreit der Worte bietet sechs Textern Gelegenheit, sich und ihre Arbeit dem Publikum zu präsentieren – in nur sechs Minuten auf der Bühne und ohne Requisiten oder Gesangseinlagen. Wer der Beste ist, darüber entscheiden allein die Gäste. Veranstaltungsbeginn ist Samstag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr an der Hagenstraße 34. Eintritt: frei.

Christmas goes Broadway

Den Broadway einfach mal nach Buer holen, das wollen Charles E. J. Moulton und Norbert Labatzki, wenn Sie auf Einladung von Gastronomin Sofia Biancolin aufspielen. Im Gepäck haben sie die schönsten amerikanischen Weihnachtssongs von „Santa Claus is coming to town“ bis zu „Let it snow“. Das Konzert findet Samstag, 7. Dezember, ab 18 Uhr im „Place to Be“ an der Blindestraße 9 statt. Der Eintritt ist frei.

Brassmas Night

Die Trinity Brass Band „bläst“ zur 20. „Brassmass Night“. Foto: Joachim Kleine-Büning / FFS

Dieses Weihnachtskonzert hat Tradition: Der evangelische Bläser- und Posaunenchor „Trinity Brass“ lädt zur 20. Ausgabe seiner „Brassmas Night“ ein. Auf dem Programm stehen an diesem Konzertnachmittag internationale Advents- und Vorweihnachtsweisen von Barock bis Swing. Die insgesamt 30 Musiker, vielfach junger Nachwuchs, stimmen die Gäste klanggewaltig auf das Fest ein. Ergänzt wird das Programm mit Beiträgen des jungen Organisten und Folkwang-Studenten Ingmar Stiller. Los geht es am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche, Cranger Straße 327. Eintritt: frei.

Polizeichöre singen in Urbanus

Fest verankert im buerschen Jahreslauf ist das Konzert der Polizeichöre in der Adventszeit in St. Urbanus. Musikalisch begleitet werden sie in diesem Jahr vom Streich-Ensemble „Ruhr-Sinfoniker“. Geboten werden ausnahmslos stimmungsvolle, aber nicht nur weihnachtliche Stücke. Klassiker wie „O Holy Night“ oder „Macht hoch die Tür“ stehen dennoch auf dem Programm, das am Sonntag, 8. Dezember, um 15 Uhr in der Propsteikirche die Besucher einstimmen will auf eine gute Zeit. Eintritt: 10 Euro. Karten gibt es im Pfarrbüro St. Urbanus.

Zuhören und Mitsingen

Ein abwechslungsreiches Programm von weltlichen und geistlichen Kompositionen aus verschiedenen Epochen bieten die Chöre der Städtischen Musikschule den Besuchern, wenn sie zum Konzert in die Matthäuskirche laden. Bei solch facettenreichem Jahresabschluss präsentieren die Akteure ihr Können und laden herzlich zum Mitsingen ein. Los geht es am Sonntag, 8. Dezember, um 18 Uhr an der Cranger Straße 81. Eintritt: frei.