Gelsenkirchen-Buer/Oberhausen. Das 20. Schloss-Berge-Konzert in Buer hat 9600 Euro für den guten Zweck eingespielt. Das sind gute Nachrichten fürs Friedensdorf in Oberhausen.

Beim 20. Schloss-Berge-Konzert des Lions Clubs Gelsenkirchen-Buer begeisterten Mezzosopranistin Anke Sieloff und Bariton Piotr Prochera vom Ensemble des Musiktheaters im Revier mit einer unterhaltsamen Mischung aus Arien und Musicals das Publikum im restlos ausverkauften Saal. So erreichte das Benefiz-Konzert die stattliche Erlössumme von 9600 Euro. Das Geld fließt direkt ans Friedensdorf Oberhausen, das Kindern aus Krisengebieten der Welt hilft.

MiR-Kapellmeister Bernhard Stengel hatte den Abend am Klavier begleitet. Laetitia Stengel, die als begabte Oberstufenschülerin bereits Unterricht bei einer Essener Gesangsprofessorin nimmt, sang mit warmem Sopran Songs aus Musical und Pop. Wie bei allen Schloss Berge-Konzerten verzichteten die Künstler auf ihr Honorar, so dass mit dem Erlös erneut die Arbeit des Friedensdorfes unterstützt werden kann.

Nächstes Konzert am 13. März 2020

Das 21. Konzert wird am 13. März stattfinden. Dann musizieren Musiker der Neuen Philharmonie Westfalen unter dem Motto „Bach und Mozart. Zwei Giganten in einem kleinen Schloss-Konzert“. Schauspieler und Regisseur Thomas Schallauer-Weber, der derzeit am Musiktheater mit großem Erfolg seine Sicht auf die Lincke-Operette „Frau Luna“ zeigt, wird aus Briefen von Bach und Mozart vorlesen. Der Kartenvorverkauf für dieses Konzert beginnt erst im nächsten Jahr.