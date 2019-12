Nach Hilfsaktion in Fröndenberg: 84-Jähriger ist glücklich

Helmut Holve zeigt stolz seine Schallplatten: Freddy Quinn, Roy Black und Heintje. Das ist seine Musik. Die Platten hat er in seiner gelben Einkaufstasche fast immer dabei. „Ich bin glücklich“, sagt der 84-Jährige, der im Haus Hubertia lebt, weil er alleine nicht mehr über die Runden kommt. Vor fünf Jahren sah das noch ganz anders aus. Der Rentner war damals am Boden zerstört, weil er nach einer Sozialbestattung keinen Grabstein auf das Grab seiner verstorbenen Frau Christel stellen durfte. „Mir haben so viele Menschen geholfen. Ich bin einfach nur dankbar“, sagt Holve.

Ehefrau Christel stirbt an Krebs

Als die WP über das Schicksal des damals 79-Jährigen berichtete, rollte eine Welle der Hilfsbereitschaft los. Holve hatte seine Frau kurz vor der Diamantenen Hochzeit verloren. Christel starb an Krebs. Weil die Familie über keinerlei Ersparnisse verfügte, übernahm der Märkische Kreis eine Sozialbestattung für die Urne von Christel Holve. Auf diesem Grabfeld für anonyme Bestattungen waren allerdings keine Grabsteine erlaubt. Helmut Holve war am Boden zerstört.

Einzige Lösung: Die Urne von Christel Holve musste umgebettet werden, damit der bereits fertige Grabstein aufgestellt werden konnte. Für die 1400 Euro Kosten kamen mehrere Spender auf. Der Verein „Mendener in Not“ koordinierte die Hilfe für Helmut Holve. Die Holves hatten jahrzehntelang gemeinsam in Menden gelebt. Auch die Fröndenberger Friedhofsverwaltung setzte sich ein, bemühte sich um eine unbürokratische Lösung.

Was wurde aus Helmut Holve in Menden? Das Foto zeigt den 84-Jährigen in der Redaktion. Foto: Arne Poll / Westfalenpost

Mann selbst auch an Krebs erkrankt

Auch Helmut Holve war an Krebs erkrankt. Seine Stimmbänder sind gelähmt. Er kann seit Jahren nur noch flüstern. „Früher, da habe ich noch gesungen“, sagt Holve, der nicht nur Schallplatten, sondern auch die fotografischen Erinnerungen an sein Leben immer mit sich trägt. Stets dabei ist auch ein Foto von Prinz Alexander von Anhalt mit Justine Christine. Der Prinz, der vor allem durch Auftritte im Boulevard-Fernsehen auf sich aufmerksam machte, rühmt sich damit einer der Helfer von Helmut Holve zu sein. „Spendenhilfe – Prinz hilft armen Witwer“, sagt der TV-Prinz über sich selbst. Für viele Beobachter und Freunde war der Auftritt von Alexander von Anhalt nicht mehr als ein PR-Gag. Das will Helmut Holve so nicht stehenlassen. „Der Prinz hat viel für mich getan.“

Helmut Holve, der selbst krank ist, plant unterdessen seinen 85. Geburtstag. Er will Wein trinken, „aber einen lieblichen“, sagt er. „Ich möchte eine ganze Kiste ausgeben.“ Was ihn heute auch glücklich macht: Dank der Spenden weiß er, wo er selbst mal begraben sein wird. Er wird einmal neben seiner Frau bestattet werden können.