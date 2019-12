Gesamtschule Fröndenberg beginnt mit Musical-Vorbereitungen

Ein Konzert in der Stadt, eine Backstage-Karte und ein Casting in der Schule. In der Aula der Gesamtschule Fröndenberg geht es im März 2020 musikalisch wieder hoch her. Die Jahrgangsstufe 5 beginnt nun mit den Proben für ihr nächstes Musical.

140 Kinder wuseln aufgeregt durch die Aula. Damit die Proben nicht zu chaotisch ablaufen, übt jede Klasse zunächst für sich. „Ab Februar proben dann alle zusammen“, erklärt Michael Strömer, Musiklehrer und Organisator des Musicalprojekts. Auf der Bühne stehen dabei vor allem Gruppen im Focus. „Für mich ist es sehr entscheidend, dass jedes Kind eine gleichwertige Rolle spielt, egal ob beim Schauspiel, Tanz oder Gesang. Jedes Kind ist wichtig und Bestandteil eines großen Ganzen.“

Casting in der Schule

Menden Projekt ist Teil des Musikunterrichts Das Musical wird in der Musicalwoche vom 16. bis 19. März 2020 in der Aula der Gesamtschule Fröndenberg aufgeführt. Das Projekt ist Teil des Musikunterrichts. Die Gesamtschule Fröndenberg sucht nun Spender und Sponsoren, um Kulissen, Bühnenaufbau und Technik zu finanzieren. Wer das Projekt finanziell unterstützen möchte, kann seine Spende an das Konto des Fördervereins der Gesamtschule schicken. IBAN DE49 4435 0060 0430 0046 55; Stichwort Musikprojekt der 5er.

Worum geht es in „Coco Superstar – … und unsere Schule steht Kopf“? „Es geht um Coco, ein Mädchen, das ein Casting gewonnen hat und Superstar geworden ist“, erzählt Schülerin Nele. „Nun kommt sie für ein Konzert in die Stadt.“ Ein Schüler soll mit einer Backstage-Karte einen Blick hinter die Bühne werfen dürfen.

In der Schule bricht daraufhin der Kampf um die Karte los, sie veranstalten selbst ein Casting, um den Besten der Besten zu finden. Auf der Suche nach einem Repräsentanten der Schule liefern sich Streitschlichter, Künstler, Naturwissenschaftler und Sportler einen Gesangswettstreit.

Die Schüler und Schülerinnen der GSF freuen sich bereits diebisch darauf, Teil des Musicals zu werden. Viele von ihnen waren schon einmal in einem Musical. „Ich war in Starlight Express“, sagt Lukas. Aber auch im Hamburger Musical „König der Löwen“ oder in der „Eiskönigin“ waren die Kinder bereits.

Musicals der Vorjahre besucht

140 Schüler der 5. Klasse der GSF werden im Frühling das Musical „Coco Superstar“ zum Besten geben. Foto: Lisa Dröttboom

Und viele von ihnen waren in den Vorjahren bei den Aufführungen der GSF-Musicals. „Die dritten und vierten Klassen werden zu den Aufführungen nämlich eingeladen“, so Strömer. Seitdem brennen viele darauf, selbst in einem Musical mitwirken zu dürfen. „Ich singe gerne“, sagt Hanna freudestrahlend. „Am liebsten in der Gruppe, das ist viel schöner.“

Das Musicalprojekt ist Teil des Musikunterrichts und von Strömer selbst initiiert. Nach dem Erfolg der zwei Musicals in den vergangenen Jahren dürfen die fünften Klassen auch dieses Jahr wieder ran. Proben und Aufführungen werden zu einem Bestandteil der Zeugnisnote im Fach Musik. Zum Ende des Jahres hin verdienen sich die Schüler dadurch auch eine besondere Unterrichtseinheit. So war Strömer mit den Schülern im Vorjahr zum Beispiel schon in Elspe, wo es einen Tag lang um die Winnetou-Melodien ging.