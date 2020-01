Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei weitere Brückenprojekte im Stadtbezirk IV

Die Erneuerung von Brücken ist eine der Hauptaufgaben, um die Infrastruktur in Deutschland nicht völlig verfallen zu lassen. Im Stadtbezirk IV sind neben der Bottroper Straße noch zwei weitere Brückenneubauten in der Planung oder im Bau.

So wird die Rauchstraße in Dellwig Ende diesen Monats wieder befahrbar sein. Die Fertigstellung hat sich um einige Wochen verzögert, weil noch ein Stützpfeiler errichtet werden musste. Und in zwei Jahren steht die Erneuerung der Brücke Prosperstraße an.