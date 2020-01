Bei einer Schlägerei in einem Shisha-Café in Altendorf sind in der Nacht auf Sonntag zwei Männer verletzt worden. Die Polizei sucht Flüchtige.

Essen: Zwei Verletzte nach Schlägerei in Shisha-Café

Essen. In einem Shisha-Café auf der Altendorfer Straße hat es in der Nacht auf Sonntag eine Schlägerei gegeben, bei der Gläser und Flaschen flogen. Zwei Männer wurden verletzt. Ein 33-Jähriger erlitt eine Platzwunde am Kopf, ein 23-Jähriger wurde durch Schnittverletzungen an den Unterarmen verletzt. Beide Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

Die Ursache des Streits ist unbekannt

Zwei Gruppen waren offenbar in Streit geraten; worum es ging, ist noch unklar. Nach der Schlägerei flüchteten fünf bislang unbekannte Beteiligte mit einem grauen Audi. Alle sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt gewesen sein, männlich und syrischer Herkunft.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Geflüchteten machen können, sich unter 0201/8290 zu melden.