Zwei Todesopfer nach Unfall in Essen - Straße wieder frei

Essen. Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Freitagmorgen in Essen ums Leben gekommen. Die Burggrafenstraße ist nach längerer Sperrung wieder frei.

Nach einem Unfall mit zwei Autos in einem 70 Meter langen Eisenbahntunnel auf der Essener Burggrafenstraße ist die Straße nach der Reinigung wieder für den Verkehr freigegeben. Dafür wurde eine Spezialfirma angefragt. Ursprünglich sollte die Straße für den Verkehr ab 10 Uhr wieder freigegeben werden.

Unfall in Essen: Zwei Menschen kommen ums Leben

Bei dem Unfall in den frühen Morgenstunden sind der Fahrer und der Beifahrer eines VW Bora ums Leben gekommen. Die Reanimation des 24-jährigen Fahrers wurde laut Informationen der Feuerwehr noch an der Unfallstelle eingestellt. Der Beifahrer verstarb im Krankenhaus.

Den Fahrer eines roten Hyundai befreite die Feuerwehr aus seinem Unfallfahrzeug. Der 41-Jährige wird in einer Klinik versorgt und schwebt in Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen der Essener Polizei sei der Fahrer des VW am frühen Freitagmorgen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und in den Hyundai gekracht.

Wie die Polizei am frühen Nachmittag berichtete, ist einer der beiden Toten aus dem VW ein 27-jähriger Bulgare. Die Identität seines Beifahrers ist nach wie vor unklar. Die Ermittlungen gehen weiter.

Bei der Polizei hat sich inzwischen ein Zeuge gemeldet, dem der Fahrer des silbernen VW bereits vor dem Unfall auf der Altenessener Straße in Fahrtrichtung Innenstadt durch seine rücksichtslose Fahrweise aufgefallen ist. Das Verkehrskommissariat hofft daher auf weitere Hinweise zum Unfall und seiner Vorgeschichte: 0201/829-0. (ms/ck)

