Ziel: Betriebskosten reduzieren, Besucherzahlen steigern

Im Sommer 2017 hat die Stadt Essen in einem Beteiligungsprozess die Zukunft des Grugabads in Rüttenscheid mit Essener Bürgern diskutiert. Mit fachkundiger Unterstützung erarbeiteten sie in Workshops Chancen, Perspektiven und Leitideen für Essens größtes Freibad.

Die Ergebnisse sollten im Rahmen einer Machbarkeitsstudie in einem Entwicklungs- und Sanierungskonzept ausgearbeitet und entwickelt werden. Ziel war eine nachhaltige Reduzierung der Betriebskosten bei gesteigerten Besucherzahlen. Bis heute ist kein Auftrag für die Studie vergeben.