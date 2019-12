Wunschbaum-Aktion Essen: 300 Weihnachtspakete für Senioren

Christel Skopp ist 82 Jahre alt, hat also schon manches Weihnachtsfest gefeiert. Doch diesmal gibt es eine vorweihnachtliche Überraschung vor laufender Kamera, da ist die alte Dame aus Essen-Dellwig wieder so aufgeregt wie zuletzt in Kindertagen. Fast 300 Weihnachtspakete sind über die diesjährige Wunschbaum-Aktion für Senioren zusammengekommen – und Christel Skopp ist eine der Empfängerinnen.

Angesprochen wurden die alten Menschen über die CSE, die gemeinsame Gesellschaft von Caritas und Sozialdienst katholischer Frauen, die über ihre Pflegezentren 1200 Essener Senioren betreut. „Bei den alten Menschen hapert es manchmal an den einfachsten Dingen“, sagt die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin Sonja Buschmann. „Manche können sich Hygieneartikel nicht leisten, andere gönnen sich kein Stück Schokolade, weil sie jeden Pfennig fünfmal umdrehen müssen.“

Die Textzeilen der „Flippers“ hat Christel Skopp (82) nicht vergessen

Der Wunschbaum sei daher eine „tolle Aktion“, findet Sonja Buschmann. Gemeinsam mit den Senioren haben die Pflegekräfte in der Vorweihnachtszeit Wünsche notiert. Die Wunschzettel wurden in Weihnachtsbäume in der Einhorn-Apotheke sowie im Kiosk der Funke Mediengruppe gehängt, so dass spendenfreudige Essener die Wünsche erfüllen konnten. 193 Wunsch-Pakete seien abgegeben worden, sagt die CSE, weitere 98 Überraschungs-Pakete gehen an diejenigen, die im Vorfeld keinen Wunsch formulieren konnten. Im Laufe der Woche werde wohl noch das ein oder andere Geschenk eintrudeln.

Christel Skopp hat ihr Paket bereits in Empfang genommen: neben Schokolade fand sie darin eine Best-of-CD von den „Flippers“. Die 82-Jährige ist eingefleischter Fan der Schlagerband, und wenn sie sich auch nicht mehr alles merken kann, die Liedtitel und Textzeilen hat sie nicht vergessen. „Ich kenne auch die Vornamen der Bandmitglieder.“ Natürlich wurde die neue CD gleich aufgelegt, mitgesungen und geschunkelt.

Ohne Hilfe kann die Essenerin die eigene Wohnung nicht mehr verlassen

Der Musiktipp kam von Sonja Buschmann, die zweimal die Woche für zwei bis drei Stunden bei Christel Skopp vorbeischaut. Zu dieser ehrenamtlichen Demenzbetreuung gehören gemeinsame Arzt- und Friseurbesuche, Spaziergänge oder Ausflüge; im Sommer gehen sie gern Eisessen. „Wir machen, wozu wir Lust haben“, sagt die Seniorin. Sie bekommt Essen auf Rädern, hat Hilfe im Haushalt sowie Kinder, Enkel und Urenkel, die sich um sie kümmern.

Allein könnte sie ihre Wohnung, in der sie seit mehr als 50 Jahren lebt, allerdings nicht mehr verlassen. Also hilft Sonja Buschmann ihr regelmäßig in den Rollstuhl, holt sie an die frische Luft, sorgt für Abwechslung. Mit den Vorlieben der alten Dame ist die 32-Jährige inzwischen bestens vertraut. „Wir kennen uns ja schon fast drei Jahre. Wir spielen gern Mensch-Ärgere-Dich-Nicht oder malen zusammen bei Musik.“ Gerade waren sie auf dem Weihnachtsmarkt in Oberhausen, haben Pfannkuchen gegessen und Fotos gemacht.

Heiligabend gibt’s Schwarzwälder Kirschtorte und Weihnachtslieder

Die Fotos schickt Christel Skopp an ihre Tochter in Wilhelmshaven, die sie nicht oft sieht, mit der sie aber jeden Sonntag um Punkt 12 Uhr telefoniert. Danach gibt es Mittagessen mit ihrem Sohn, der bei ihr wohnt, und um zwei ruft die zweite Tochter an, die in Bottrop lebt. Sie wird auch an Heiligabend mit der Mutter feiern, mit Schwarzwälder Kirschtorte und Weihnachtsliedern; am liebsten möge sie „Stille Nacht, Heilige Nacht“, sagt Christel Skopp. Da müssen die „Flippers“ ausnahmsweise mal schweigen.