Machen wir’s den Vulkaniern nach, grüßen wir uns mit gespreizten Fingern. Mr. Spock wäre an Hygiene-bewussten Tagen wie diesen ein echtes Vorbild. Aber Mr Spock ist tot. nach 113 Film-Minuten liegt er tot im Raumschiff-Reaktor und hat sich selbst geopfert. Für die Gemeinschaft! Enterprise voraus! Die Zeitreise geht weiter, sie hat für William Shatner eigentlich nie aufgehört. Mit mittlerweile 88 Jahren ist der legendäre Captain Kirk nach wie vor in der Welt unterwegs. Er entdeckt keine fremden Galaxien mehr, aber immer noch neue Orte und Bühnen. Vorgestern Dublin, heute schon Berlin, am Samstag Amsterdam. In der Essener Lichtburg ist er an diesem Mittwochabend zum ersten Mal, trotz Corona-Krise und getreu seines alten Showbiz-Mantras: „Du bist an so vielen Plätzen gebucht, du kannst es dir nicht leisten zu sterben.“

Für den Anfang hüstelt er trotzdem ein bisschen künstlich in die Publikumsrunde, die auf knapp unter 1000 Zuschauer gedrosselt worden ist, und lächelt über diese doch etwas seltsame Anti-Corona-Zahlenregelung wie so viele, die an diesem Abend aus der gesamten Republik von Hamburg bis München angereist sind, sogar aus den Niederlanden, um ihr Idol noch einmal live zu sehen. Trotz Eintrittspreisen von 100 Euro wären wohl noch mehr gekommen, um den einen von zwei Deutschlandauftritten der Star-Trek-Legende zu erleben.

„Captain Kirk war meine erste Liebe“

Mit dabei ist auch Yvonne Fritsche die für den Besuch aus der Nähe von Hildesheim angereist ist. „Captain Kirk war meine erste Liebe“, seufzt Fritsche und bekennt sich als echter „Ur-Trekki“. Schon seit 1972 sei sie tief ins Enterprise-Universum eingetaucht. Shatner auf der Bühne erlebt sie an diesem Abend schon zum dritten Mal. Die persönliche Begegnung sei immer wieder ein Höhepunkt: „Der Mann ist einfach unglaublich aktiv.“ Begeistert ist auch Sascha Exner, der den Enterprise-Abend zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Für ihn wie viele andere ist Captain Kirk der Held der Jugend. Doch diese Serie mit ihren philosophischen Weisheiten und der ruhigen Erzählweise sei genau das, was viele Menschen auch heute wieder wünschten, glaubt der Essener.

William Shatner spricht über seinen Hund Macchiato und die Bluesmusik

Captain Kirk (William Shatner) und die Crew des Raumschiffes Enterprise. Foto: picture alliance / dpa

So begeistert an diesem Abend auch in „Star Trek II: Der Zorn des Khan“, ein Klassiker von 1982. Captain Kirk will da eigentlich schon in den Ruhestand gehen, bekommt aber plötzlich einen neuen Auftrag und von Schiffsarzt Leonard „Pille“ McCoy die erste Brille. Knapp 40 Jahre später strotzt Shatner immer noch vor Tatendrang, als er leibhaftig die Bühne betritt. Nicht gebeamt, aber trotz Touranstrengung offenbar topfit. Er schreitet die Bühne ab, von links nach rechts, und wirkt eigentlich immer noch so, als würde er auf der Brücke der Enterprise gerade das Kommando geben.

Moderatoren wie Cinema-Chefredakteur Philipp Schulze geraten da zwangsläufig zu Stichwortgebern, die artig antippen, was Shatner in weit ausschweifenden Antworten dann szenisch ausschmückt. Er spricht über seinen Hund Macchiato und das nächste Bluesmusik-Album, das er aufnimmt. Er beschreibt gestenreich die Begegnung mit Stephen Hawking und eine Verkehrskontrolle, in der ihm die Kirk-Rolle aus der Bredouille geholfen hat, trotz einer zumindest irdisch nicht erlaubten Beschleunigung.

Star-Trek-Legende warnt vor dem Klimawandel

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Captain James T. Kirk und seine Mannschaft waren die ersten Sternenflotten-Mitglieder, die im „Star Trek“-Universum die unendlichen Weiten erkundeten. Am 8. September 1966, also vor 50 Jahren, wurde die erste Folge der TV-Serie über die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise in den USA ausgestrahlt. Foto: imago/United Archives International

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Nichelle Nichols (als Lieutenant Nyota Penda Uhura), DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy), Leonard Nimoy (Lieutenant Spock) und William Shatner (Captain James Tiberius Kirk) spielten sich bis 1969 in 79 Serien-Folgen in die Herzen ihrer Fans. Foto: imago/Milestone Media

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum NCC – 1701: Die Kennung der USS Enterprise ist für viele Trekkies eines von vielen wichtigen Symbolen der Weltraumsaga. Eine Nachbildung der allerersten Enterprise bekommen „Trekkies“, wie die Star-Trek-Fans genannt werden, im Smithsonian Air and Space Museum in Washington zu sehen. Foto: REUTERS

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Kirk und Co. schafften es auch auf die Kinoleinwand: Die Besatzung der ersten Enterprise-Serie war zwischen 1979 und 1991 in sechs Filmen zu sehen. William Shatner alias Captain Kirk hatte sogar noch einen zentralen Auftritt mehr. Foto: imago/United Archives

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Mit der Serie und den Filmen entwickelte sich auch das Raumschiff immer weiter: Die USS Enterprise kam im Jahr 1979 in „Star Trek: Der Film“ schon wesentlich schnittiger daher als noch in den 1960er Jahren. Foto: imago/AD

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum 1987 ging eine neue Crew mit einer neuen Enterprise auf Reisen: In „Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert“ wurden Geschichten aus einem späteren Jahrtausend erzählt und mit einer neuen Besatzung – auch wenn das Prinzip der Weltraumforschung mit Treffen anderer Spezies gleich blieb. Foto: imago/United Archives

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Neue Crew, neues Jahrtausend, neues Design des Raumschiffs: Die Enterprise aus dem 24. Jahrhundert trägt die Kennung NCC – 1701 – D. Foto: Paramount Televsion

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Zentrale Figur der neuen Enterprise-Mannschaft ist Captain Jean-Luc Picard, der von Patrick Stewart gespielt wurde. 178 Folgen in sieben Staffeln umfasste die Serie, als 1994 ihre letzte Folge Premiere feierte. Zwischen 1994 und 2002 folgten vier Kinofilme mit der Crew aus „Star Trek – Das nächste Jahrhundert“. Foto: imago stock&people

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum In „Star Trek VII – Treffen der Generationen“ spielten William Shatner und Patrick Stewart sogar Seite an Seite. Eine Zeit-Anomalie im Weltall machte es möglich, dass sich die Captains der beiden ersten Enterprise-Serien in dem Film aus dem Jahr 1994 trafen. Foto: imago/teutopress

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum In der nächsten Serie aus dem „Star Trek“-Universum übernahm Commander Benjamin Sisko das Kommando. Im Vergleich zu Jean-Luc Picard war er dann eher wieder ein impulsiverer Charakter wie James T. Kirk. Foto: imago/United Archives

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum 176 Folgen in sieben Staffeln gab es zwischen 1993 und 1999 an Abenteuern der Besatzung von „Deep Space Nine“, einer Raumstation der Sternenflotte, die der Serie auch ihren Namen gab. Foto: imago/United Archives

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Das Besondere an „Deep Space Nine“: Sie ist die einzige „Star Trek“-Serie, in der die Geschichten nicht an die Reisen eines Raumschiffs gebunden sind. Das Meiste findet auf der Raumstation „Deep Space Nine“ statt. Foto: imago/United Archives

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum „Deep Space Nine“ hat einen strategisch wichtigen Standort im All besetzt – nämlich direkt an einem Wurmloch, durch das Raumschiffe zwischen weit entfernten Galaxien reisen können. So war es den Machern möglich, neue Spezies und neue Welten in das „Star Trek“-Universum einzuführen. Foto: imago/United Archives

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Von 1995 bis 2001 ging eine neue Besatzung auf die Reise: Für „Star Trek: Voyager“ wurden 172 Folgen in sieben Staffeln produziert. Foto: imago stock&people

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Die USS Voyager musste sich auf einen langen Weg nach Hause machen, nachdem sie in der ersten Folge von einem fremden Wesen in eine 70.000 Lichtjahre von der Erde entfernte Galaxis befördert war. Foto: imago stock&people

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Zum ersten Mal hatte eine Frau das Sagen in einer „Star Trek“-Serie: Captain Kathryn Janeway (gespielt von Kate Mulgrew) und Lieutenant Tom Paris (Robert Duncan McNeill) erlebten ihre Abenteuer wie schon Captain Picard und seine Mannschaft im 24. Jahrhundert. Foto: imago stock&people

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Zwischen 2001 und 20005 wurden die „Star Trek“-Fans in die Anfangszeit der Sternenflotte zurückversetzt. In „Enterprise“ flogen Captain Jonathan Archer (gespielt von Scott Bakula) und seine Besatzung mit dem allerersten Raumschiff Enterprise durchs Weltall. Foto: Paramount Television

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Die Serie spielt ab dem Jahr 2151, also rund 90 Jahre nachdem die Menschen zum ersten Mal auf Außerirdische getroffen waren und rund 100 Jahre vor den Geschichten von Captain Kirk. Auf der ersten Enterprise lief es im Vergleich zu den späteren Versionen ein wenig rustikaler ab: Statt mit modernen Technik wurde auch schon mal mit dem Schraubenschlüssel ausgebessert. Foto: Paramount Television

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Die jüngste „Star Trek“-Crew feierte 2009 Premiere. Im Kinofilm „Star Trek“ übernimmt Chris Pine die Rolle des jungen Captain Kirk. Foto: imago stock&people

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Mit „Star Trek“ (2009), „Star Trek: Into Darkness“ (2013) und „Star Trek: Beyond“ (2016) haben Kirk, Pille, Scottie und Uhura in ihren jungen Jahren bereits drei Kino-Abenteuer erlebt. Foto: imago stock&people

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum 2017 läuft beim US-Bezahlsender CBS eine neue „Star Trek“-Serie an: „Star Trek: Discovery“. In Europa werden die neuen Abenteuer beim Streamingdienst Netflix zu sehen sein. Foto: CBS

Die Helden aus dem „Star Trek“-Universum Viel ist noch bekannt über die künftigen Abenteuer der USS Discovery mit der Kennung NCC – 1031. Die Hauptfigur soll weiblich sein, aber nicht den Rang eines Captains haben. Zunächst wird es 13 Folgen geben, die zum Teil zwar auch abgeschlossene Geschichten erzählen, vor allem aber Teil eines großen Handlungsstrangs sind. Die Pilot-Episode soll im Januar 2017 Premiere feiern. Foto: CBS

Natürlich geht es auch um Star Trek, seine Freundschaft zu Spock-Darsteller Leonard Nimoy und die Frage, ob das Dasein als Kino-Kultfigur nun eher Last oder Lust ist. „Ich stehe hier vor Ihnen, ich liebe Entertainment, was soll mich daran stören“, lacht Shatner in die Runde und philosophiert über die Bedeutung von Science Fiction, die wohl deshalb so erfolgreich wäre, weil doch keiner wisse, was morgen kommt: ein fieser Keim oder ein unerwarteter Angriff aus dem All. Nur mit dem Klimawandel sei nicht zu spaßen, warnt der 88-Jährige, der sogar schon überlegt hat, eine Wasser-Pipeline in seine kalifornische Wahlheimat zu legen, um die Trockenheit zu beheben.

Nur mal kurz die Welt retten – für William Shatner ist das keine schlechte Mission. Jeder „Star Trek“-Fan weiß schließlich, das Captain Kirk nicht an ausweglose Situationen glaubt. Und so reist er weiter. Von Essen geht es am Abend gleich weiter nach Berlin. Die Niederlande und Tschechien sind am Wochenende weitere Stationen. Und sollte die Corona-Krise bald für weitere geschlossene Landesgrenzen sorgen, wird Shatner einen anderen Weg finden: Scotty, beam me up!“