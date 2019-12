Wie Kinder im Trubel rund um Weihnachten Ruhe finden

In Bullerbü stechen die Kinder im Advent gemeinsam Keksteig aus, und ihre Haare glänzen goldig in der Wintersonne. Brötchen werden selbst gebacken, die Eltern schlagen Weihnachtsbäume, und alle sind furchtbar zufrieden und tiefenentspannt. Bullerbü gilt als Synonym für die perfekte Kindheit. Das ist die Fiktion. Die Wahrheit ist: In den meisten Haushalten geht es sehr viel hektischer zu als in Astrid Lindgrens heiler Welt. Leistungsdruck, Angst oder Stress fördern die innere Unruhe schon bei sehr jungen Kindern. Und dann kommt in diesen Tagen noch die weihnachtliche Aufregung dazu.

Vollgepackte Terminkalender schon bei Kindern

Einige Tipps aus der Naturheilkunde und die Unterstützung der Eltern können bei kleinen Unregelmäßigkeiten helfen, das innere Gleichgewicht wieder herzustellen. Doch Vorsicht: Wenn Kinder langfristig aus dem Gleichgewicht geraten, ist es wichtig, professionelle Hilfe zu suchen. Darauf weisen Experten hin. Sie halten es für logisch, dass in einer Welt voller Wettbewerbe, Druck und vollgepackter Terminkalender Probleme wie Kopfschmerzen, Hyperaktivität und auch Depressionen bei Kindern zunehmen.

Deshalb sei es für Eltern zunächst wichtig, das Selbstwertgefühl ihrer Kinder zu stärken, Begabungen individuell zu fördern und Unterstützung im Umgang mit Ängsten und Unsicherheit zu bieten. „Kinder müssen nicht ständig beschäftigt sein. Wichtiger ist es, ihre Erfahrungen zu begleiten und ein offenes Ohr für sie zu haben“, sagt Heilpraktikerin Martha Greiner-Jetha in dem Buch „Die große Kinderapotheke – Natürliche Heilmittel und wirksame Rezepte“. Und jetzt kommt die Kraft der Natur ins Spiel.

Die Konzentrationsfähigkeit von Kindern lasse sich mit einer mineralstoffreichen Ernährung und gesunden Zwischenmahlzeiten wie Nüssen auf natürliche Art fördern, schreiben die Autoren in dem Buch.

Lavendel-Herzen als Einschlafhilfe Lavendelherzen Die mit getrockneten Kräutern wie Lavendel gefüllten kleinen Kissen sind ein Klassiker in der Naturheilkunde. Die Kräuter-Herzen wirken beruhigend, werden gerne als Einschlafhilfe eingesetzt und können bei leichten Kopfschmerzen entspannend wirken. 1 von 4

Zubehör Etwas hübscher Baumwollstoff, Nadel, Faden und für die Füllung getrocknete Kräuter wie Lavendelblüten, Heilziest, Hopfen, Melisse, Waldmeister oder Steinklee (Waldmeister und/oder Steinklee nur in geringen Mengen). 2 von 4

Anleitung Zwei Stoffherzen in der gewünschten Größe ausschneiden und auf links zusammennähen, eine Öffnung zum Befüllen aussparen. Durch diese Öffnung die Hülle auf rechts drehen und mit den Kräutern füllen. Je nach Größe der Kissen können auch noch einige Heublumen mit verwendet werden. Dann auch noch die Öffnung zunähen. 3 von 4

Anwendung Kissen den Kindern zum Einschlafen ins Bett legen. Tipp: Wer nicht selbst nähen kann oder mag, kann auch fertig gefüllte Kissen kaufen. 4 von 4

Rosmarin und Basilikum wirken ausgleichend, sagen Experten

Sellerie und die Küchenkräuter Rosmarin und Basilikum wirkten ausgleichend. Gemüsegerichte oder Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen seien empfehlenswert. Martha Greiner-Jetha rät zu „Nervenkeksen“, die sie „Mäuseplätzchen“ nennt (Rezept am Ende dieses Artikels). Diese sollten aber nicht einfach vernascht, sondern wirklich als Heilmittel betrachtet werden.

Wer sich bei innerer Unruhe in der Küche bedienen möchte, dem seien daneben noch folgende Kräuter empfohlen: Baldrian, Lavendel, Heilziest, Hopfen und Melisse werden beruhigende Wirkungen nachgesagt. Für duftende Kräuterkissen können Waldmeister und Steinklee ergänzt werden. Ein abendlicher Kräutertee oder Dillmilch könnten ebenfalls dazu beitragen, stressige Tage ruhig ausklingen zu lassen, so die Heilpraktikerin.

Rezeptidee: Einschlaftee Einschlaftee für Kinder Er soll den Kindern (aber natürlich auch Erwachsenen) dabei helfen, abends zur Ruhe zu finden. Er kann kurz vor dem Schlafengehen, aber auch als Kur getrunken werden. 1 von 4

Zutaten Melissenblätter, Baldrianwurzel und Hopfenblüten (findet man entweder über den Online-Versand oder in gut sortierten Apotheken) zu gleichen Teilen. 2 von 4

Zubereitung Baldrianwurzel in kaltes Wasser geben und mehrere Stunden ziehen lassen. Nach der Ziehzeit die Melissenblätter und Hopfenblüten mit kochendem Wasser aufgießen und etwa zehn Minuten darin ziehen lassen. Beide Mischungen durch ein Küchensieb schütten und zusammenfügen. 3 von 4

Anwendung Vor dem Zubettgehen eine Tasse trinken. Entweder nach Bedarf oder als Kur. Bei einer Kur bietet sich an, vier bis sechs Wochen zweimal täglich eine Tasse des Einschlaftees langsam zu trinken. (Rezeptideen aus „Die große Kinder-Apotheke“, Klartext-Verlag, ca. 17 Euro) 4 von 4

Dekoration, Essen, Wohnung – alles soll Weihnachten perfekt sein

Wenn der übliche Alltagsstress auch noch in die Weihnachtszeit fällt, wird es in manchen Familien besonders turbulent. Der Verein „Mehr Zeit für Kinder“ setzt sich für eine Stärkung der Position des Kindes ein. Die Experten wissen, dass die Weihnachtszeit oft mit einer sehr hohen Erwartungshaltung verknüpft ist. Die Wohnung soll picobello aussehen, die Dekoration soll die schönste weit und breit und das Festtagsessen das spektakulärste sein – „Perfektion sorgt für zusätzlichen Druck“, so die mahnenden Worte des Vereins.

Er erinnert daran, dass die Weihnachtszeit auch dann genossen werden könne, wenn die Wohnung nicht komplett staub- und keimfrei sei. Die selbstgebackenen Kekse in Bullerbü waren bestimmt auch nicht immer makellos.

Der Quendel – oder auch Feldthymian – hat schon in den Rezepturen der alten Kloster-Heilkundlerin Hildegard von Bingen eine große Rolle gespielt. Im Falle der Mäuseplätzchen wird eine kleine Menge Quendelpulver in den Teig gegeben. Mit dieser Mischung soll die Konzentration gefördert werden.

Zutaten 625 g Dinkelmehl, 180 g Butter, 50 g Zucker, 100 g gemahlene Mandeln, 2 Eigelb, 1 Ei, 10 g Quendelpulver (aus der gut sortierten Apotheke), ½ TL Salz. 2 von 4

Zutaten 625 g Dinkelmehl, 180 g Butter, 50 g Zucker, 100 g gemahlene Mandeln, 2 Eigelb, 1 Ei, 10 g Quendelpulver (aus der gut sortierten Apotheke), ½ TL Salz. 2 von 4

Zubereitung Backofen auf 170 Grad (Umluft) vorheizen. Aus den Zutaten einen Mürbeteig kneten. Bei Bedarf noch etwas Wasser hinzufügen, um den Teig geschmeidiger zu machen. Dann den Teig dünn ausrollen und mit Ausstechförmchen Plätzchen ausstechen. Die Kekse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und auf mittlerer Schiene ca. 20 Minuten backen. 3 von 4

Anwendung Die Kinder sollten drei bis vier Kekse am Tag bekommen. Die Mäuseplätzchen sollen sanft die Konzentration stärken. (Rezeptideen aus „Die große Kinder-Apotheke“, Klartext-Verlag, ca. 17 Euro). 4 von 4