Essen. Die Kurskorrektur ihrer RWE-Aktien hat die Stadt Essen in den Büchern schon viele Millionen Euro gekostet. Diesmal aber lief es andersherum.

Wie Essen an Neujahr um 98,5 Millionen Euro „reicher“ wurde

Um Millionen reicher, und das über Nacht – manchmal erfüllt sich ein solcher Traum auch für den Finanzchef der nach wie vor klammen Stadt Essen. Denn zum Jahreswechsel galt es für Kämmerer Gerhard Grabenkamp, den üppigen Bestand an RWE-Aktien bei der Stadt neu zu bewerten. Ergebnis: Vom einen auf den anderen Tag war Essen um mehr als 98 Millionen Euro vermögender.

Korrekterweise sollte man sagen: Das gähnende Finanzloch der Stadt füllte sich um jene exakt 98.471.511 Euro und 26 Cent, die dadurch zusammenkamen, dass der Bestand an eigenen Aktien von immerhin fast 11,8 Millionen neu bewertet wurde: Am Silvester-Tag des Jahres 2018 lag der Kurs noch bei 18,97 Euro, genau ein Jahr später bei 27,35 Euro. Macht 8,38 Euro mehr pro Aktie.

Als sich die Stadt „ehrlich machte“, verlor sie hunderte Millionen Euro

Das negative Eigenkapital der Stadt schrumpfte dank dieser buchhalterischen Zuschreibung von 264,1 auf 165,7 Millionen Euro. Immer noch gehört die Stadt also den Banken, die den exorbitanten Schuldenstand von rund 3,2 Milliarden Euro allein im Kernhaushalt (also ohne die städtischen Tochterfirmen) finanzieren.

Plädiert dafür, die RWE-Aktien trotz aller Wertschwankungen zu halten: Essens Finanzchef, Stadtkämmerer Gerhard Grabenkamp. Foto: Socrates Tassos / FFS

Dass die Stadt Essen dank des Höhenflugs bei der RWE-Aktie nicht in unangemessenen Jubel verfällt, dafür sorgt schon die Erinnerung an die dramatische Kurskorrektur in die andere Richtung vor einigen Jahren: Um nicht weniger als 680 Millionen Euro verringerte sich das Wertpapier-Vermögen, als Essen sich 2014 „ehrlich machte“ und den seit der Eröffnungs-Bilanz beibehaltenen Kurs von mehr als 75 Euro um zwei Drittel auf den damals aktuellen Wert abschrieb.

Kämmerer Grabenkamp bleibt dabei: Lieber nicht verkaufen

Binnen drei Jahren sank der Wert des RWE-Aktienpakets damals um mehr als eine Dreiviertel-Milliarde Euro, die Bilanzvorschriften wollten es so. Kämmerer Grabenkamp setzt sich dennoch dafür ein, allen Verkaufsgelüsten aus Reihen der Politik zu widerstehen.

Denn unterm Strich, so lässt sich nachrechnen, ist die Rendite aus den Wertpapieren, die für 2019 wieder 80 Cent Dividende pro Aktie einbringen dürften, weitaus höher als jene Zins-Ersparnis, die sich erzielen ließe, würde man derzeit in Höhe des Verkaufserlöses Schulden tilgen. Das liegt am historisch niedrigen Zinsniveau.

Und der Aktienkurs? Der städtische Finanzchef weiß, dass abhängig vom Börsenkurs über Nacht auch wieder Abermillionen an Eigenkapital verloren gehen können. Der nächste Jahreswechsel kommt bestimmt.