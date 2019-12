Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wer war damals dabei?

Mit der Musical-Revue „Yesterdate – Ein Rendezvous mit den 60ern“ knüpft das Aalto-Musiktheater an das legendäre Beatles-Konzert 1966 und die Essener Songtage 1968 in der Grugahalle an und fragt: Wer war damals live dabei? Bei einem Frühschoppen im Aalto-Foyer, am Sonntag, 2. Februar, 12 Uhr, können Zeitzeugen ihre Erlebnisse im Gespräch mit der Regisseurin und Aalto-Sängerin Marie-Helen Joël schildern. Wer Interesse hat, meldet sich unter mariehelen.joel@tup-online.de melden.

Premiere hat „Yesterdate“ am 8. Februar, 19 Uhr. Weiter Termine: 14. Februar; 27. März; 8., 11., 17. April; 16. Mai; 1. Juni 2020, Tickets unter 8122-200