Weitere Grundschule mit Corona: Klasse in Quarantäne

Essen. Eine Drittklässlerin der Grundschule am Steeler Rott ist mit Corona infiziert. Die Kinder der Klasse werden getestet und müssen zu Hause bleiben.

Nach einem Corona-Fall an einer Grundschule in Altenessen ist in dieser Woche ein zweiter Fall an einer Essener Grundschule bekannt geworden. Betroffen ist die Grundschule im Steeler Rott. Ein Mädchen aus einer dritten Klasse ist infiziert, wurde am Donnerstagabend bekanntgegeben.

Jetzt werden 15 Kinder getestet - allerdings zu Hause, denn am Freitag gehen die Drittklässler schon nicht mehr zur Schule. An vielen Grundschulen ist Freitag, der letzte Tag vor den Sommerferien, den Viertklässlern vorbehalten, um ihren Abschied trotz der Corona-Bedingungen würdig zu feiern.

An der Grundschule im Steeler Rott sei „Lehrpersonal nicht betroffen, weil ausreichende Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten wurden“, stellt die Stadtverwaltung fest. Die betroffenen Kinder müssen 14 Tage in Quarantäne bleiben.