Weihnachtsmarkt in Haarzopf

Am zweiten Advent, Sonntag, 8. Dezember, findet in der Straße Auf’m Dörnchen und dem kleinen Parkplatz an der Raadter Straße vor dem Zoogeschäft zum 27. Mal der Haarzopfer Weihnachtsmarkt statt.

Überwiegend Bürgerinnen und Bürger aus Haarzopf und Fulerum sind ab 10 Uhr mit unterschiedlichen Angeboten vertreten: Insgesamt werden 50 Stände aufgebaut.

Eine kulinarische Vielfalt lädt zwischendurch zum Verweilen ein. Für die Kleinen gibt es spezielle Kinderaktionen.