Wenn Familien mit kleinen Kindern ein Taxi bestellen, kann es Schwierigkeiten geben. Eine Essenerin zweifelt gar an der Kinderfreundlichkeit der Stadt.

Taxi Warum Taxifahren mit Kindern in Essen schwierig sein kann

Wenn Familien mit kleinen Kindern ein Taxi anfordern, kann’s Probleme geben. Denn nicht alle Wagen sind mit Kindersitzen oder gar Babyschalen ausgestattet. Von solch einem Fall berichtet eine Essenerin, die an einem Adventssonntag mit ihrer Nichte und deren beiden Kindern (anderthalb und neun Jahre) per Taxi zum Hauptbahnhof und von dort per ICE nach Stuttgart verreisen wollte. Ein passendes Taxi, das auch die beiden Kinder sicher von Steele zum Hauptbahnhof chauffieren sollte, habe sie nicht gefunden.

„Ein frustrierendes Erlebnis“, ärgert sich die Essenerin. Und fügt hinzu: „Wir haben sechs Taxi-Unternehmen kontaktiert, keines hatte einen Kindersitz.“ Bei zwei Betrieben habe man ihr mitgeteilt: Babyschalen sei überhaupt nicht vorhanden, Kindersitze müsse sie selbst mitbringen. Eine Empfehlung, die sie mit Kopfschütteln quittiert habe. Denn wohin mit Kindersitz bzw. Babyschale nach der Ankunft am Hauptbahnhof bzw. Flughafen? Seit diesem Vorfall zweifelt die Essenerin an der Kinderfreundlichkeit dieser Stadt: Sie fragt: „Ist das Taxifahren in Essen nur für Erwachsene vorgesehen?“

Chef der Taxi-Genossenschaft Essen verweist auf das Problem Babyschale

Michael Rosmanek, Geschäftsführer der Taxi-Genossenschaft Essen, einem Zusammenschluss von 38 Einzel-Unternehmen, widerspricht vehement: „In der Flotte von Taxi Essen sind nahezu alle Wagen mit Kindersitzen bzw. Sitzerhöhungen für größere Kinder ausgestattet.“ Bei den Daimler-Wagen, etwa die Hälfte der Flotte, seien sogar zwei Sitzerhöhungen serienmäßig eingebaut. Taxen vom Typ VW Touran hingegen hätten diese Serienausstattung nicht. „Aber die Fahrer haben eine Sitzerhöhung im Kofferraum, die nicht viel Platz beansprucht“, versichert Rosmanek.

Die Straßenverkehrsordnung schreibt in Paragraf 21 vor, dass Kinder bis 12 Jahre bzw. 1,50 m Körpergröße im Auto besonders gesichert werden müssen. Diese gesetzliche Sicherungspflicht gilt seit 1998 auch für Taxis, aber sie sind nicht verpflichtet Babyschalen vorzuhalten. „Die Babyschale müsste im Kofferraum transportiert werden, aber dann gibt’s keinen Platz mehr für Fahrgäste mit Koffern“, argumentiert der Taxi Essen-Chef.

Als die Essenerin kein passendes Taxi für die kleinen Mitreisenden organisieren konnte, habe sie ihre Schwester um Hilfe gebeten. „Sie ist eingesprungen und hat uns zum Hauptbahnhof gebracht.“