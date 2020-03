„Goodbye, Colosseum Theater – Die große Abschiedsgala der Stars“ sorgt am Montag, 25. Mai, 20 Uhr, für ein „Ehemaligen-Treffen“ an der Altendorfer Straße. 40 Sänger von Uwe Kröger über Kristin Hölck bis Patrick Stanke plus Kinderchor präsentieren Songs von „Aida“ bis „Mamma Mia“.

Der Vorverkauf startet heute: Tickets (69-109 Euro plus Vorverkaufsgebühr plus Systemgebühr ): soundofmusic.de0201 72 13 81.