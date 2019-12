Voltigieren: Essener Reiter freuen sich über 15.000 Euro

Unverhoffter Geldsegen für die Voltigier-Abteilung des Reitsportvereins Essen aus Stadtwald: Die Gruppe, die seit vielen Jahren erfolgreich Akrobatik auf dem Pferd betreibt, sicherte sich den ersten Preis bei einem Wettbewerb. Diesen hatte die Firma Sport Thieme deutschlandweit ausgeschrieben. Mit 15.000 Euro können die Voltigierer jetzt Zubehör für ihren Sport anschaffen – und vielleicht sogar ein weiteres Pferd.

„Die sportliche Arbeit ist nur durch das Engagement vieler Ehrenamtlicher möglich, da tut uns dieser Preis besonders gut“, sagt Jenni Hillmann. Die 38-Jährige gehört zum sechsköpfigen Leitungsteam. Nachdem sich Anne Sümnik, die Gründerin und langjährige Leiterin der Abteilung, vor drei Jahren aus dem Amt zurückgezogen hatte, seien die Leitungsaufgaben auf mehrere Mitglieder verteilt worden.

Die Voltigier-Abteilung in Stadtwald gibt es seit über 40 Jahren

Die Abteilung sei vor über 40 Jahren in Stadtwald gegründet worden, habe derzeit 120 Mitglieder im Alter von drei bis 40 Jahren und 20 Übungsleiter, so Jenni Hillmann. Es gebe drei Turniergruppen, die 2019 in den Klassen A und L sogar Landesmeister geworden seien.

Die Voltigierer des Reitsportvereins Essen freuen sich über den Förderpreis. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Ein Turnier ist Jenni Hillmann besonders in Erinnerung geblieben, weil es den Zusammenhalt der Sportlerinnen untereinander zeige. „Wir waren beim Turnier mit einer Einzelvoltigiererin und der Mannschaft sowie zwei Pferden. Ein Pferd ist plötzlich ausgefallen, aber das Team konnte dann auch auf Pferd Franz der Einzelsportlerin reiten. Das war zwar für die Aktiven eine Umstellung, aber nach einem einzigen Training hat das Team am Ende sogar gewonnen“, erzählt Jenni Hillmann.

Die Voltigierer aus Stadtwald seien durchaus erfolgreich, auch wenn sie nicht in den höchsten Klassen am Start seien. Eine Gruppe stehe vor dem Aufstieg in die höchste Klasse. Neben den drei Turniergruppen gebe es zwei Vorturniergruppen und vier Breitensportgruppen. „Die ganz Kleinen üben in zwei Mini-Gruppen“, erläutert Jenni Hillmann.

Der Verein hat derzeit vier Voltigier-Pferde

Insgesamt stehen vier Voltigier-Pferde im Verein zu Verfügung. „Nicht jedes Pferd ist dafür geeignet. Die Tiere sollten möglich gelassen und berührungsunempfindlich sein“, sagt Jenni Hillmann, die als Physiotherapeutin arbeitet. Sie hätten gute Erfahrungen damit gemacht, die Pferde selbst auszubilden.

Essen Der Reitsportverein wurde 1929 gegründet Der Reitsportverein Essen ist am Stadtwaldplatz, Wittenbergstraße 107-109/Stadtwaldwende, ansässig. Gegründet wurde er 1929. Der Verein hat rund 320 Mitglieder und richtet häufig Reitturniere aus. Die Voltigierer bilden eine Abteilung des Vereins.

Auf die Ausschreibung des Preises – die Firma Sport Thieme hatte zu ihrem 70-jährigen Bestehen insgesamt 30.000 Euro für Sportvereine ausgelobt – seien sie zufällig gestoßen. „Wir haben den Flyer mit der Ausschreibung gesehen, eine Trainerin von uns hat ein Bewerbungsvideo mit Erklärungen zu unserem Sport und zu unseren Herzenswünschen gedreht und hochgeladen, für das dann möglichst oft im Internet abgestimmt werden musste“, so Hillmann. Dann hieß es erstmal – abwarten.

Mitglieder feiern Hochzeiten und Geburtstage zusammen

„Das Video vermittelt einen guten Eindruck, wie sehr wir unseren Sport lieben“, sagt Jenni Hillmann. „Wir sind wie eine große Familie, feiern Geburtstage und Hochzeiten zusammen, helfen uns bei Umzügen.“ Im Rennen um das Preisgeld seien über 300 Projekte aus ganz unterschiedlichen Bereichen gewesen, aber nur wenige Projekte aus dem Bereich Reitsport. Mit dem ersten Preis habe niemand von ihnen gerechnet. Um so überraschter und erfreuter seien sie gewesen, als ihnen das Ergebnis mitgeteilt worden sei.

Mit dem Geld wollen sich die Voltigiererinnen vom Stadtwaldplatz Wünsche wie neue Trikots oder neue Matten für den Turnraum erfüllen – oder eben ein fünftes Pferd kaufen.