Essen. Unter den rund 100 Deutschen, die von der Bundeswehr zuletzt aus Wuhan zurückgeflogen wurden, waren auch zwei Studenten der Uni Duisburg-Essen.

Virus: Zwei Studenten der Uni Duisburg-Essen in Quarantäne

Zwei Studenten der Uni Duisburg-Essen stehen wegen des Coronavirus’ aus China unter Quarantäne. Sie gehören zu den rund 100 Deutschen, die am Samstag vorsorglich von der Bundeswehr aus Wuhan zurück nach Deutschland geflogen wurden. „Sie sind Studenten des Instituts für Ostasienwissenschaften“, bestätigte Uni-Sprecherin Ulrike Bohnsack am Dienstag. „Ihnen geht es, wie allen anderen, die jetzt in Quarantäne sind, gut.“ Die Passagiere wurden in eine Quarantänestation ins pfälzische Germersheim gebracht.

China-Rückkehrer dürfen Uni nicht betreten

Die Studenten befanden sich in einem Austausch-Semester in China. Unterdessen teilt die Uni Duisburg-Essen mit, dass Reiserückkehrer aus China derzeit dazu aufgefordert werden, die Uniflächen in Essen und Duisburg zwei Wochen lang nicht zu betreten. Das gilt für alle Reisende, die seit dem 1. Januar in China waren. Die Uni hat sich den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes angeschlossen.