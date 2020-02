Vermisst: Noch keine Spur von Schülerin (14) aus NRW

Essen. Seit 7. Februar wird im rheinischen Wachtberg eine 14-jährige Schülerin vermisst. Der Teenager könnte sich in Essen aufhalten.

Die Polizei in NRW sucht noch immer nach einer 14-Jährigen aus dem rheinischen Wachtberg. Sie könnte sich in Essen aufhalten. Die 14-Jährige ist seit dem 7. Februar vermisst. Ihre Eltern erstatteten sofort Anzeige. „Wir haben bislang keinerlei Hinweise erhalten“, erklärte am Montag ein Polizeisprecher in Bonn.

Vermisst seit 7. Februar: Die Schülerin könnte sich in Essen aufhalten. Foto: Polizei Bonn

Die Schüler ist etwa 1,78 Meter groß und von schlanker Statur, hat kinnlange, bräunliche Haare mit blonden Strähnen. Zuletzt bekleidet war sie mit einer blauen Jeans, einem schwarzem Langarmshirt (bedruckt mit goldenem Dreieck „GUESS“), außerdem trug sie eine schwarze Daunenjacke und graue Stiefel.

Hinweise nimmt die Polizei Bonn unter 0228-150 entgegen.