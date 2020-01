Eine Polizeistreife verfolgte am Sonntagabend in Essen den Fahrer eines weißen BMW (Symbolbild).

Essen. Die Polizei hat sich am Sonntagabend in Essen eine Verfolgungsjagd mit dem Fahrer eines weißen BMW geliefert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verfolgungsjagd im Essener Norden: Polizei stellt Raser

Die Polizei hat nach einer Verfolgungsjagd im Essener Norden einen mutmaßlichen Raser gestellt. Das Auto, ein weißer BMW, wurde sichergestellt. Der Wagen war einer Polizeistreife am Sonntagabend gegen 21 Uhr in Bochold nach einem „waghalsigen Wendemanöver“ auf der Alten Bottroper Straße aufgefallen.

Der Fahrer bog anschließend nach rechts in die Bottroper Straße in Richtung Innenstadt ab. Dort soll er laut Polizei seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit über die Flözstraße, den Zipfelweg, die Hafenstraße und die Germaniastraße fortgesetzt haben. Auf Anhaltezeichen und das Blaulicht der Polizei reagierte er nicht. Auf der Germaniastraße verloren die Beamten das Fahrzeug aus den Augen.

Nach einer Fahndung jedoch entdeckte die Polizei den geparkten BMW auf der Oskar-Pannen-Straße in Bergeborbeck. Vor Ort hielten sich auch zwei Männer (21 und 28 Jahre), von denen der Ältere angab, der Sohn des Fahrzeughalters zu sein. Dieser trug auch den Autoschlüssel bei sich, ist aber nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, so die Polizei. Ob er der Fahrer war, muss nun ermittelt werden. Die Polizei spricht von einem aggressiven Verhalten, das beide an den Tag legten. Deshalb seien sie fixiert und mit auf die Wache genommen worden. Neben dem BMW wurde ein Handy und ein möglicherweise gefälschter 100-Euro-Schein sichergestellt.