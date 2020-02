Verbraucherzentrale warnt: Junge Leute in Handyfalle gelockt

Essen. Ein Telefonshop in Essen versprach den Betroffenen auf der Straße einen Gewinn, der sich aber als teurer Handyvertrag entpuppte.

Wenig Einkommen, aber ein teures Smartphone: Häufig treiben teure Telefonverträge gerade junge Menschen in die Schuldenfalle. Denn sie überblicken meist nicht, welche finanziellen Belastungen da jeden Monat auf sie zukommen. Mit dubiosen Geschäftspraktiken nutzen manche Unternehmen diese Unbedarftheit auch noch aus. Aktuell warnt die Verbraucherzentrale Essen vor einer solchen Masche.

„Aktuell haben sich bei uns zehn Betroffene gemeldet. Wir befürchten aber, dass die Dunkelziffer noch viel größer ist“, sagt die Leiterin der Verbraucherzentrale Essen, Manuela Duda. Das Perfide nämlich: Die Betroffenen merken erst nach einem halben Jahr, dass sie in eine teure Handyfalle getappt sind. Doch dann wird es schwer für sie, aus dem Vertrag wieder herauszukommen. Mit der Masche war der Telefonshop im Übrigen mehrere Monate unterwegs. Der Verbraucherzentrale liegen Verträge von Anfang September 2019 aber auch von Ende Dezember 2019 vor.

Werber sprach in Essen ausnahmslos junge Leute an

Betroffen sind ausnahmslos junge Erwachsene. Sie seien in der Essener Innenstadt von Verkäufern eines Telefonshops angesprochen worden. Die Anbahnung war stets die Gleiche: Ob sie etwas gewinnen wollten, wurden die jungen Leute gefragt. Noch vor dem Shop sollten sie eine Karte ziehen. Doch auch wenn diese keinen Gewinn brachte, versprach ihnen der Verkäufer einen solchen und lockte sie so in den Laden.

Dort entpuppte sich der Gewinn als eine SMS-Karte, berichtet Sigrun Widmann, die bei der Verbraucherzentrale aktuell die Fälle bearbeitet. „Den jungen Leuten wurde zugesichert, dass die SMS-Karte das erste halbe Jahr kostenlos ist.“

Eine junge Frau habe berichtet, dass auf ihre Nachfrage, was danach passiere, der Verkäufer abwiegelte: Entweder sie würde einen neuen Kunden werben, dann könne sie die Karte ein weiteres halbes Jahr kostenlos nutzen. Wenn sie niemanden werbe, werde die Karte abgeschaltet. Sigrun Widmann: „Der Verkäufer hat nach der Schilderung aller versichert, es würden ihnen keine zusätzlichen Kosten entstehen.“ Auf einem Zusatzblatt sollten die Kunden per Unterschrift bestätigen, dass sie die Aktion verstanden haben. Zwei solcher Zusatzblätter liegen der Redaktion vor.

Handyvertrag mit langer Laufzeit und hohen Kosten

Wie sich herausstellte, war die SMS-Karte ein reines Lockangebot. Denn tatsächlich hatten die jungen Leute einen Handyvertrag abgeschlossen. Kosten: je nach Anbieter zwischen 35 Euro und 47 Euro pro Monat. Laufzeit 24 Monate. „Das sind vergleichsweise teure Konditionen“, sagt Sigrun Widmann. Der Hinweis darauf sei in den Unterlagen, die die jungen Leute unterschrieben haben, nachlesbar, „aber der Hinweis auf die Kosten ist winzig“, beklagt die Verbraucherschützerin. „Die Verkäufer wussten, dass es sich bei den Kunden auch um Schüler handelte, die kein eigenes Einkommen haben.“

Dennoch sieht Sigrun Widmann bei diesen Fällen ein generelles Problem: Die Kunden vertrauen auf mündliche Versprechen. Entscheidend sei aber, was man unterschreibe. „Deshalb raten wir immer, sich die Unterlagen aushändigen zu lassen und erstmal in Ruhe zu Hause durchzulesen.“ Denn ist der Vertrag einmal unterschrieben, wird es schwierig, wieder herauszukommen.

Widerruf nur zwei Wochen möglich

Das ist auch in den geschilderten Fällen so. Da die Anbahnung des Geschäfts auf der Straße erfolgte, geht die Verbraucherzentrale davon aus, dass betroffene Kunden immerhin noch zwei Wochen danach Zeit haben, von dem Vertrag zurückzutreten. Allerdings merken die meisten erst nach einem halben Jahr, wenn die ersten Abbuchungen erfolgen, was sie da unterschrieben haben. „Der Shop vermittelt für verschiedene Mobilfunkanbieter Verträge. Wir haben diese jetzt angeschrieben“, sagt Sigrun Widmann. Bislang hätten die meisten Unternehmen aus Kulanz die Verträge storniert.

Verpflichtet dazu wären sie nicht: „Denn auch wenn die Anbahnung auf der Straße dubios erscheint, sind die Verträge geschlossen“, betont die Verbraucherschützerin.

