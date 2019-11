Uniklinik Essen zählt mehr Krätzefälle – oft eine Tortur

In den vergangenen drei Jahren beobachtet der Direktor der Klinik für Dermatologie am Essener Uniklinikum eine Zunahme der Krätze. „Die Zahl der Fälle ist um etwa 30 Prozent gestiegen“, sagt Prof. Dr. Dirk Schadendorf. Die sogenannte Skabies sei nicht gefährlich, doch der durch die Krätzemilben verursachte Juckreiz „kann für den Betroffenen zu einer Tortur werden“.

Eine ausgeprägte Krätze ähnele einer heftigen Neurodermitis, auch darum wenden sich wohl viele Betroffene oder die verzweifelten Eltern von erkrankten Kleinkindern an die Spezialisten der Hautklinik. „Wir sehen in unserer Ambulanz jede Woche Patienten mit Skabies“, sagt Prof. Schadendorf. Stationär aufgenommen würden aber nur die allerwenigsten von ihnen, denn Krätze könne eigentlich von niedergelassenen Hautärzten gut behandelt werden. Vorausgesetzt, der Patient bekomme zeitnah einen Termin. Unbehandelt nämlich vermehren sich die Krätzemilben munter weiter: „Der Juckreiz ist dann zum Verrücktwerden, die Patienten kratzen sich die Haut blutig.“

Hautklinik kann nur die wenigsten Krätze-Patienten aufnehmen

Mikrobiologin Marina Lorsch arbeitet beim Essener Gesundheitsamt. Foto: Vladimir Wegener / Funke Foto Services

In der Regel werde dem Betroffenen eine Salbe verschrieben, die er gründlich und von oben bis unten auf die Haut auftragen müsse. Greife dies nicht, könne man ein Medikament zum Einnehmen verschreiben. Es gebe aber Patienten, die die Salbe nicht sorgfältig genug anwenden – oder auf die herkömmlichen Mittel nicht gut ansprechen. Denn einige Milben seien offenbar gegen die Wirkstoffe resistent.

Nach ein, zwei erfolglosen Behandlungsversuchen werde mancher Hautarzt unsicher und überweise seinen Patienten an die Hautklinik. „So werden wir teils zum Verschiebebahnhof für die niedergelassenen Kollegen“, sagt Schadendorf. Tatsächlich sei die Behandlung in der Klinik leichter durchzuführen. Da die Essener Hautklinik aber ein großes Behandlungsspektrum vom Tumor bis zum Offenen Bein habe und ihr Einzugsgebiet auch Bottrop, Gelsenkirchen und Mülheim umfasse, könne man Krätze-Patienten nur in Ausnahmefällen aufnehmen.

Krätze verbreitet sich am schnellsten in der Familie oder in Gemeinschaftseinrichtungen

Hinzu kommt, dass dafür in der Regel nicht nur eins der 58 Betten frei sein muss. Denn Krätze ist zwar nicht hochinfektiös, verbreitet sich aber vor allem dort, wo es zu engerem und längerem Hautkontakt kommt – bevorzugt in der Familie. Für eine erfolgreiche Behandlung brauche man demnach schon mal fünf oder sechs freie Betten.

Essen Händeschütteln, Begrüßungskuss, Umarmung sind ohne Risiko Krätze (Skabies) wird durch Milben übertragen, die sich in die Haut eingraben und dort kleine Gänge bilden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin betont, dass eine Übertragung einen „kontinuierlichen Haut-zu-Haut-Kontakt in der Größenordnung von 5 bis 10 Minuten“ voraussetze. Händeschütteln, Begrüßungsküsse, Umarmungen seien „ohne Risiko“. Theoretisch könne Krätze auch durch Textilien wie Bettwäsche übertragen werden, dies geschehe jedoch selten. Im Regelfall steckten sich „Mitglieder einer Familie oder Wohngemeinschaft“ an; Patienten und Kontaktpersonen behandle daher man zeitgleich. Erste Symptome treten nach zwei bis fünf Wochen auf. Krätze geht mit starkem Juckreiz und Ausschlag einher, der sich oft zwischen den Fingern, um den Nabel oder im Genitalbereich bildet. Eine stationäre Behandlung ist laut RKI nicht nötig. Anders sei das aber bei der hochinfektiösen „Scabies crustosa“. „Migrationsbewegungen von vielen Menschen verlangen in Bezug auf die Skabies besondere Wachsamkeit“, sagt das RKI. Asylsuchende stammten oft aus Ländern, in denen Krätze weit verbreitet sei, und die Verhältnisse auf der Flucht erhöhten das Übertragungsrisiko.

Dass die Zunahme der Krätze mit der Flüchtlingskrise zusammenhänge, sieht Schadendorf nicht. Die Krankheit tauche schon immer in Wellenbewegungen auf und bevorzugt dort, wo Menschen eng zusammenleben. „Da wo die sozialen Verhältnisse beengt sind, etwa in Großfamilien, aber auch in Seniorenheimen oder Kasernen, seltener in Kitas. Oft lasse sich nicht genau sagen, wer der Auslöser sei, daher würden mögliche Kontaktpersonen abgestuft mitbehandelt, „um einen Schneeballeffekt zu vermeiden“.

Masern sind gefährlicher, aber Krätze ist extrem lästig

Tritt die Krätze in einer Gemeinschaftseinrichtung auf, muss das Gesundheitsamt benachrichtigt werden. „Wir beobachten hier insgesamt keine Zunahme der Fälle“, sagt Mikrobiologin Marina Lorsch. „In Kitas und Schulen sind in der Regel nur einzelne Kinder oder Geschwister betroffen. Das ist dort meist schnell im Griff.“ In einigen Seniorenheimen sei die Krätze jedoch sehr hartnäckig, auch weil sich das Pflegepersonal schon mal bei Patienten anstecke, deren Skabies noch unentdeckt sei.

Leitet die Hautklinik am Essener Uniklinikum: Prof. Dirk Schadendorf. Foto: Andre Zelck / WAZ

Grundsätzlich sei die Krätze übrigens nicht meldepflichtig, daher lasse sich über ihre Verbreitung wenig Genaues sagen, betont Marina Lorsch. Das Bohei darum sei womöglich größer als die Fallzahlen: „Skabies ist nicht so schlimm wie eine Maserninfektion, es ist nur extrem lästig.“